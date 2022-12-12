https://ria.ru/20221212/vto-1838167536.html
Китай подал иск в ВТО из-за введения США мер экспортного контроля на чипы
Китай подал иск в ВТО из-за введения США мер экспортного контроля на чипы - РИА Новости, 12.12.2022
Китай подал иск в ВТО из-за введения США мер экспортного контроля на чипы
Пекин подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения США мер экспортного контроля на чипы и другую продукцию в отношении Китая, сообщает в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:51
2022-12-12T18:51
2022-12-12T19:26
экономика
китай
сша
всемирная торговая организация (вто)
технологии
джо байден
пекин
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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Пекин подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения США мер экспортного контроля на чипы и другую продукцию в отношении Китая, сообщает в понедельник министерство коммерции КНР.Китай 12 декабря 2022 года прибегнул к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации в связи с тем, что США ранее ввели меры экспортного контроля на чипы и другую продукцию в отношении Китая.Минторг США ранее в октябре сообщил, что Вашингтон ограничил поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Президент США Джо Байден также подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем."США в последние годы постоянно обобщают концепцию национальной безопасности, злоупотребляют мерами экспортного контроля, препятствуют нормальной международной торговле чипами и другой продукцией, угрожая стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок", - заявили в минкоммерции Китая.Отмечается, что действия США также "подрывают международный торгово-экономический порядок, нарушают международные торгово-экономические правила, основные законы экономики, нанося ущерб глобальным интересам мира и развития, что является типичным образцом торгового протекционизма".
https://ria.ru/20221208/kitay-1837116246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, сша, всемирная торговая организация (вто), технологии, джо байден, пекин
Экономика, Китай, США, Всемирная торговая организация (ВТО), Технологии, Джо Байден, Пекин
18:51 12.12.2022 (обновлено: 19:26 12.12.2022)
Китай подал иск в ВТО из-за введения США мер экспортного контроля на чипы
КНР подала иск в ВТО из-за введения США мер экспортного контроля на китайскую продукцию
ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Пекин подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения США мер экспортного контроля на чипы и другую продукцию в отношении Китая, сообщает в понедельник министерство коммерции КНР.
Китай 12 декабря 2022 года прибегнул к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации в связи с тем, что США ранее ввели меры экспортного контроля на чипы и другую продукцию в отношении Китая.
"Подача Китаем иска в ВТО призвана решить проблему китайской стороны при помощи правовых методов и является необходимым способом защиты законных прав и интересов Пекина", - говорится в заявлении ведомства.
Минторг США ранее в октябре сообщил, что Вашингтон ограничил поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Президент США Джо Байден также подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.
"США в последние годы постоянно обобщают концепцию национальной безопасности, злоупотребляют мерами экспортного контроля, препятствуют нормальной международной торговле чипами и другой продукцией, угрожая стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок", - заявили в минкоммерции Китая.
Отмечается, что действия США также "подрывают международный торгово-экономический порядок, нарушают международные торгово-экономические правила, основные законы экономики, нанося ущерб глобальным интересам мира и развития, что является типичным образцом торгового протекционизма".