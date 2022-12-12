https://ria.ru/20221212/vto-1838167536.html

Китай подал иск в ВТО из-за введения США мер экспортного контроля на чипы

Китай подал иск в ВТО из-за введения США мер экспортного контроля на чипы - РИА Новости, 12.12.2022

Китай подал иск в ВТО из-за введения США мер экспортного контроля на чипы

Пекин подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения США мер экспортного контроля на чипы и другую продукцию в отношении Китая, сообщает в... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:51

2022-12-12T18:51

2022-12-12T19:26

экономика

китай

сша

всемирная торговая организация (вто)

технологии

джо байден

пекин

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ПЕКИН, 12 дек – РИА Новости. Пекин подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения США мер экспортного контроля на чипы и другую продукцию в отношении Китая, сообщает в понедельник министерство коммерции КНР.Китай 12 декабря 2022 года прибегнул к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации в связи с тем, что США ранее ввели меры экспортного контроля на чипы и другую продукцию в отношении Китая.Минторг США ранее в октябре сообщил, что Вашингтон ограничил поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Президент США Джо Байден также подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем."США в последние годы постоянно обобщают концепцию национальной безопасности, злоупотребляют мерами экспортного контроля, препятствуют нормальной международной торговле чипами и другой продукцией, угрожая стабильности глобальных производственных цепочек и цепей поставок", - заявили в минкоммерции Китая.Отмечается, что действия США также "подрывают международный торгово-экономический порядок, нарушают международные торгово-экономические правила, основные законы экономики, нанося ущерб глобальным интересам мира и развития, что является типичным образцом торгового протекционизма".

https://ria.ru/20221208/kitay-1837116246.html

китай

сша

пекин

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, китай, сша, всемирная торговая организация (вто), технологии, джо байден, пекин