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Встреча Путина и Моди до конца года не планировалась, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.12.2022
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Встреча Путина и Моди до конца года не планировалась, заявили в Кремле
Встреча Путина и Моди до конца года не планировалась, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.12.2022
Встреча Путина и Моди до конца года не планировалась, заявили в Кремле
До конца года встречи у президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не планировалось, а на следующий год график будет согласовываться, РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:49
2022-12-12T14:49
россия
индия
нарендра моди
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. До конца года встречи у президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не планировалось, а на следующий год график будет согласовываться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию о якобы отказе Моди от встречи.Ранее Bloomberg сообщил о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы отказался от встречи с Путиным из-за его угрозы "применить ядерное оружие на Украине"."До конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось. Там, насколько я понимаю, фигурировало... до конца года, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов. На следующий год график будет согласовываться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли встречи не будет и, если да, то по таким ли основаниям.
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россия, индия, нарендра моди, политика, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Индия, Нарендра Моди, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
14:49 12.12.2022
 
Встреча Путина и Моди до конца года не планировалась, заявили в Кремле

Песков заявил, что до конца года не планировалось проведение встречи Путина и Моди

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. До конца года встречи у президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не планировалось, а на следующий год график будет согласовываться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию о якобы отказе Моди от встречи.
Ранее Bloomberg сообщил о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы отказался от встречи с Путиным из-за его угрозы "применить ядерное оружие на Украине".
"До конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось. Там, насколько я понимаю, фигурировало... до конца года, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов. На следующий год график будет согласовываться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли встречи не будет и, если да, то по таким ли основаниям.
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РоссияИндияНарендра МодиПолитикаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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