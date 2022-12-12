https://ria.ru/20221212/vstrecha-1838077301.html

Встреча Путина и Моди до конца года не планировалась, заявили в Кремле

Встреча Путина и Моди до конца года не планировалась, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.12.2022

Встреча Путина и Моди до конца года не планировалась, заявили в Кремле

До конца года встречи у президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не планировалось, а на следующий год график будет согласовываться, РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:49

2022-12-12T14:49

2022-12-12T14:49

россия

индия

нарендра моди

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. До конца года встречи у президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не планировалось, а на следующий год график будет согласовываться, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию о якобы отказе Моди от встречи.Ранее Bloomberg сообщил о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы отказался от встречи с Путиным из-за его угрозы "применить ядерное оружие на Украине"."До конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось. Там, насколько я понимаю, фигурировало... до конца года, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов. На следующий год график будет согласовываться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли встречи не будет и, если да, то по таким ли основаниям.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, индия, нарендра моди, политика, владимир путин, дмитрий песков