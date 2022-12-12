https://ria.ru/20221212/vrach-1838004772.html

Минздрав утвердил рекомендации по записи на прием к врачу

Минздрав утвердил рекомендации по записи на прием к врачу - РИА Новости, 12.12.2022

Минздрав утвердил рекомендации по записи на прием к врачу

Минздрав России утвердил методические рекомендации по организации записи на прием к врачу, в том числе через портал Госуслуг и единые региональные колл-центры,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:59

2022-12-12T11:59

2022-12-12T11:59

общество

россия

медицина

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Минздрав России утвердил методические рекомендации по организации записи на прием к врачу, в том числе через портал Госуслуг и единые региональные колл-центры, соответствующий документ опубликован на сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения."Методические рекомендации представляют собой описание последовательности действий, подходов и сроков формирования, ведения расписания, маршрутизации пациентов при осуществлении записи на прием, а также перечень и порядок взаимодействия участников процесса", - говорится в документе.Основной целью применения рекомендаций является повышение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения страны, отмечается в аннотации.В медицинских организациях должен быть обеспечен единый подход к формированию расписания, который включает несколько этапов, в том числе проведение оценки укомплектованности штатного расписания, установление нормы времени на прием, формирование расписания, уточняется в документе.При общении с пациентом во время записи на прием сотрудникам медорганизаций рекомендуется использовать речевые модули, чтобы грамотно выстроить ответы на любые возражения, четко и убедительно сформулировать преимущества того или иного предложения, следует из рекомендаций.Недопустимы в употреблении фразы и интонации, которые демонстрируют безучастность и безразличие, трактуются как попытка уйти от ответственности, отражают безынициативность или нежелание помочь, а также любые оценочные суждения или завуалированные оскорбления, поясняется в документе.К пациенту рекомендуется обращаться по имени, на "Вы" или нейтрально "скажите, пожалуйста", следует избегать фраз "нет", "нельзя", "не получится", "невозможно", вместо них лучше употреблять "я предлагаю", "получится, только если…", "доктор принимает", "в данной ситуации", говорится в рекомендациях. Необходимо также избегать уменьшительно-ласкательных слов, таких как "минуточку", "звоночек", "договорчик", и фраз "я не знаю", "ничего не можем сделать для Вас", "ничего не могу обещать".

https://ria.ru/20221208/samarskiy_universitet-1837120743.html

https://ria.ru/20221212/kofe-1837939612.html

https://ria.ru/20221209/lechenie-1837356502.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, медицина, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)