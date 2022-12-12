https://ria.ru/20221212/vpn-1838153055.html
В России перестал работать VPN-сервис Surfshark
В России перестал работать VPN-сервис Surfshark - РИА Новости, 12.12.2022
В России перестал работать VPN-сервис Surfshark
Роскомнадзор постоянно обновляет перечень VPN-сервисов в России, принимает меры по ограничению нарушающих российское законодательство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:07
2022-12-12T18:07
2022-12-12T18:07
общество
россия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
vpn
интернет
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Роскомнадзор постоянно обновляет перечень VPN-сервисов в России, принимает меры по ограничению нарушающих российское законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Как убедился корреспондент РИА Новости в понедельник, VPN-сервис Surfshark перестал работать в России."Роскомнадзор ведет постоянный анализ, обновляя перечень VPN, работающих в России, принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство", - прокомментировало ведомство.Оно напомнило, что согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. "Их использование приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду", - поясняется в сообщении ведомства.В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.
https://ria.ru/20221108/kasperskiy-1830024778.html
https://ria.ru/20220913/blokirovka-1816450410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), vpn, интернет
Общество, Россия, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), VPN, Интернет
В России перестал работать VPN-сервис Surfshark
Роскомнадзор прокомментировал прекращение работы VPN-сервиса Surfshark в России
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Роскомнадзор постоянно обновляет перечень VPN-сервисов в России, принимает меры по ограничению нарушающих российское законодательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Как убедился корреспондент РИА Новости в понедельник, VPN-сервис Surfshark перестал работать в России.
"Роскомнадзор ведет постоянный анализ, обновляя перечень VPN, работающих в России, принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство", - прокомментировало ведомство.
Оно напомнило, что согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. "Их использование приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду", - поясняется в сообщении ведомства.
В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.