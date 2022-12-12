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В США пообещали сделать все возможное для возвращения шпиона Уилана
В США пообещали сделать все возможное для возвращения шпиона Уилана - РИА Новости, 12.12.2022
В США пообещали сделать все возможное для возвращения шпиона Уилана
В Госдепартаменте США пообещали быть изобретательными и безустанными для возвращения домой гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Об этом... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T23:03
2022-12-12T23:03
2022-12-12T23:49
в мире
пол уилан
нед прайс
россия
сша
женева (город)
государственный департамент сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. В Госдепартаменте США пообещали быть изобретательными и безустанными для возвращения домой гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель госдепа Нед Прайс.Прайс отметил, что у США установлен "надлежащий канал" коммуникаций с Россией, который работает со встречи президентов двух стран в июне 2021 года в Женеве.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
https://ria.ru/20221208/uilan-1837327196.html
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в мире, пол уилан, нед прайс, россия, сша, женева (город), государственный департамент сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Пол Уилан, Нед Прайс, Россия, США, Женева (город), Государственный департамент США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
23:03 12.12.2022 (обновлено: 23:49 12.12.2022)
В США пообещали сделать все возможное для возвращения шпиона Уилана
Госдеп пообещал проявить изобретательность для возвращения из России шпиона Уилана