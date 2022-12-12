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В США пообещали сделать все возможное для возвращения шпиона Уилана - РИА Новости, 12.12.2022
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В США пообещали сделать все возможное для возвращения шпиона Уилана
В США пообещали сделать все возможное для возвращения шпиона Уилана - РИА Новости, 12.12.2022
В США пообещали сделать все возможное для возвращения шпиона Уилана
В Госдепартаменте США пообещали быть изобретательными и безустанными для возвращения домой гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Об этом... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T23:03
2022-12-12T23:49
в мире
пол уилан
нед прайс
россия
сша
женева (город)
государственный департамент сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. В Госдепартаменте США пообещали быть изобретательными и безустанными для возвращения домой гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель госдепа Нед Прайс.Прайс отметил, что у США установлен "надлежащий канал" коммуникаций с Россией, который работает со встречи президентов двух стран в июне 2021 года в Женеве.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
https://ria.ru/20221208/uilan-1837327196.html
россия
сша
женева (город)
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в мире, пол уилан, нед прайс, россия, сша, женева (город), государственный департамент сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Пол Уилан, Нед Прайс, Россия, США, Женева (город), Государственный департамент США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
23:03 12.12.2022 (обновлено: 23:49 12.12.2022)
 
В США пообещали сделать все возможное для возвращения шпиона Уилана

Госдеп пообещал проявить изобретательность для возвращения из России шпиона Уилана

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. В Госдепартаменте США пообещали быть изобретательными и безустанными для возвращения домой гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Мы будем изобретательными, мы будем безустанными в работе в Полом Уиланом, его семьей и близкими… чтобы сделать все возможное для разрешения его вопроса как можно скорее", - заявил он журналистам.
Прайс отметил, что у США установлен "надлежащий канал" коммуникаций с Россией, который работает со встречи президентов двух стран в июне 2021 года в Женеве.
Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 19:34
Осужденный за шпионаж Уилан разочарован усилиями США по его освобождению
 
В миреПол УиланНед ПрайсРоссияСШАЖенева (город)Государственный департамент СШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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