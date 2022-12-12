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Володин прибыл в Анкару с официальным визитом - РИА Новости, 12.12.2022
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Володин прибыл в Анкару с официальным визитом
Володин прибыл в Анкару с официальным визитом - РИА Новости, 12.12.2022
Володин прибыл в Анкару с официальным визитом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник прибыл в столицу Турции Анкару с официальным визитом, который продлится два дня. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:38
2022-12-12T19:38
политика
вячеслав володин
турция
госдума рф
единая россия
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АНКАРА, 12 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник прибыл в столицу Турции Анкару с официальным визитом, который продлится два дня.Володин прибыл в Турцию во главе делегации Госдумы. В ее состав также вошли вице-спикер палаты Александр Бабаков (СРЗП), лидер фракции "Единая Россия" в Думе Владимир Васильев, лидер ЛДПР и председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия"), первые зампредседателя комитетов по экономической политике и по малому и среднему предпринимательству Надежда Школкина и Альфия Когогина, а также член комитета Думы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").В ходе визита Володин планирует встретиться с председателем парламента Турции Мустафой Шентопом. Парламентарии намерены обсудить развитие межпарламентских отношений России и Турции.
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политика, вячеслав володин, турция, госдума рф, единая россия, россия, в мире
Политика, Вячеслав Володин, Турция, Госдума РФ, Единая Россия, Россия, В мире
19:38 12.12.2022
 
Володин прибыл в Анкару с официальным визитом

Спикер Госдумы Володин прибыл в столицу Турции Анкару с официальным визитом

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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АНКАРА, 12 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник прибыл в столицу Турции Анкару с официальным визитом, который продлится два дня.
Володин прибыл в Турцию во главе делегации Госдумы. В ее состав также вошли вице-спикер палаты Александр Бабаков (СРЗП), лидер фракции "Единая Россия" в Думе Владимир Васильев, лидер ЛДПР и председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия"), первые зампредседателя комитетов по экономической политике и по малому и среднему предпринимательству Надежда Школкина и Альфия Когогина, а также член комитета Думы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").
В ходе визита Володин планирует встретиться с председателем парламента Турции Мустафой Шентопом. Парламентарии намерены обсудить развитие межпарламентских отношений России и Турции.
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