https://ria.ru/20221212/volodin-1838178568.html

Володин прибыл в Анкару с официальным визитом

Володин прибыл в Анкару с официальным визитом - РИА Новости, 12.12.2022

Володин прибыл в Анкару с официальным визитом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник прибыл в столицу Турции Анкару с официальным визитом, который продлится два дня. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:38

2022-12-12T19:38

2022-12-12T19:38

политика

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АНКАРА, 12 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник прибыл в столицу Турции Анкару с официальным визитом, который продлится два дня.Володин прибыл в Турцию во главе делегации Госдумы. В ее состав также вошли вице-спикер палаты Александр Бабаков (СРЗП), лидер фракции "Единая Россия" в Думе Владимир Васильев, лидер ЛДПР и председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия"), первые зампредседателя комитетов по экономической политике и по малому и среднему предпринимательству Надежда Школкина и Альфия Когогина, а также член комитета Думы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").В ходе визита Володин планирует встретиться с председателем парламента Турции Мустафой Шентопом. Парламентарии намерены обсудить развитие межпарламентских отношений России и Турции.

https://ria.ru/20221212/siriya-1837997683.html

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Владимир Лаврентьев

политика, вячеслав володин, турция, госдума рф, единая россия, россия, в мире