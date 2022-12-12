https://ria.ru/20221212/voennye-1838192068.html

США хотят увеличить число своих военных на Украине, пишут СМИ

США хотят увеличить число своих военных на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2022

США хотят увеличить число своих военных на Украине, пишут СМИ

США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием и помощи в применении "критически значимых" систем,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T21:06

2022-12-12T21:06

2022-12-12T21:06

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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием и помощи в применении "критически значимых" систем, сообщил телеканала NBC со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.По его данным, сейчас на Украине находятся "пара десятков" военнослужащих США, включая "очень небольшую" группу, которая проверяет, что западные "вооружения доходят до предполагаемых получателей"."Министр обороны (США Ллойд) Остин и другие военные руководители хотят расширить миссию контроля и обеспечить присутствие в стране специалистов, которые бы помогали Украине применять критически значимые системы вооружений, включая ПВО и средства борьбы с дронами", - говорится в сообщении.NBC утверждает, что обсуждаемый план предполагает дополнительную отправку на Украину "небольшого числа" американских военнослужащих.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, сша, nbc