https://ria.ru/20221212/voennye-1838192068.html
США хотят увеличить число своих военных на Украине, пишут СМИ
США хотят увеличить число своих военных на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2022
США хотят увеличить число своих военных на Украине, пишут СМИ
США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием и помощи в применении "критически значимых" систем,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:06
2022-12-12T21:06
2022-12-12T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
nbc
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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием и помощи в применении "критически значимых" систем, сообщил телеканала NBC со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.По его данным, сейчас на Украине находятся "пара десятков" военнослужащих США, включая "очень небольшую" группу, которая проверяет, что западные "вооружения доходят до предполагаемых получателей"."Министр обороны (США Ллойд) Остин и другие военные руководители хотят расширить миссию контроля и обеспечить присутствие в стране специалистов, которые бы помогали Украине применять критически значимые системы вооружений, включая ПВО и средства борьбы с дронами", - говорится в сообщении.NBC утверждает, что обсуждаемый план предполагает дополнительную отправку на Украину "небольшого числа" американских военнослужащих.
https://ria.ru/20221211/istrebitel-1837805063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, nbc
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, NBC
США хотят увеличить число своих военных на Украине, пишут СМИ
NBC: США хотят увеличить число своих военных на Украине для контроля за поставками оружия
ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости.
США хотят увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием и помощи в применении "критически значимых" систем, сообщил телеканала
NBC со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.
По его данным, сейчас на Украине находятся "пара десятков" военнослужащих США, включая "очень небольшую" группу, которая проверяет, что западные "вооружения доходят до предполагаемых получателей".
"Министр обороны (США Ллойд) Остин и другие военные руководители хотят расширить миссию контроля и обеспечить присутствие в стране специалистов, которые бы помогали Украине применять критически значимые системы вооружений, включая ПВО и средства борьбы с дронами", - говорится в сообщении.
NBC утверждает, что обсуждаемый план предполагает дополнительную отправку на Украину "небольшого числа" американских военнослужащих.