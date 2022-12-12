https://ria.ru/20221212/vks-1837946228.html

Российский военный рассказал, как в зоне СВО спасают сбитых пилотов

Российский военный рассказал, как в зоне СВО спасают сбитых пилотов - РИА Новости, 12.12.2022

Российский военный рассказал, как в зоне СВО спасают сбитых пилотов

Экипаж поисково-спасательной группы армейской авиации круглосуточно несет боевое дежурство в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости начальник... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T06:07

2022-12-12T06:07

2022-12-12T10:35

специальная военная операция на украине

россия

ссср

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837958200_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c7aa365ca4355897608112011971e40d.jpg

ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Экипаж поисково-спасательной группы армейской авиации круглосуточно несет боевое дежурство в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС.Работа ПСС заключается в спасении сбитых пилотов. Вертолет службы постоянно находится рядом с ударными вертолетами и самолетами."Это основная наша задача. Летят на боевые вылеты, и мы их сопровождаем — вертолет ПСС летит за ними в боевых порядках. Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай бог, что-то случится. Мы по первому свистку летим, забираем летчиков — и на базу", — рассказал собеседник агентства.По его словам, спасатели эвакуируют не только сбитых летчиков, но могут и вывозить раненых бойцов с передовой."Летим, забираем, привозим", — добавил командир.Он отметил, что ПСС приходится действовать в максимально опасных условиях, так как велика вероятность, что забирать летчиков придется непосредственно с поля боя."Нашей работы особо не видно — она видна, когда что-то случается. Ежедневная боевая работа. Мы в день делаем по пять вылетов, не куда-то, а туда именно, где жарко. Где каждый день тебя могут сбить", — заключил собеседник агентства.Поисково-спасательная служба официально сформирована в ВВС с 1966 года. Десять лет спустя, в 1976 году, ее преобразовали в Единую государственную авиационную поисково-спасательную службу СССР. В России ПСС руководит Федеральное управление авиационно-космического поиска и спасания при Минобороны.

https://ria.ru/20221208/aviatsiya-1837238993.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

На боевом дежурстве, или Будни поисково-спасательной службой армейской авиации ВКС РФ На боевом дежурстве, или Будни поисково-спасательной службой армейской авиации ВКС РФ 2022-12-12T06:07 true PT9M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ссср, воздушно-космические силы россии