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Российский военный рассказал, как в зоне СВО спасают сбитых пилотов - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/vks-1837946228.html
Российский военный рассказал, как в зоне СВО спасают сбитых пилотов
Российский военный рассказал, как в зоне СВО спасают сбитых пилотов - РИА Новости, 12.12.2022
Российский военный рассказал, как в зоне СВО спасают сбитых пилотов
Экипаж поисково-спасательной группы армейской авиации круглосуточно несет боевое дежурство в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости начальник... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T06:07
2022-12-12T10:35
специальная военная операция на украине
россия
ссср
воздушно-космические силы россии
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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Экипаж поисково-спасательной группы армейской авиации круглосуточно несет боевое дежурство в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС.Работа ПСС заключается в спасении сбитых пилотов. Вертолет службы постоянно находится рядом с ударными вертолетами и самолетами."Это основная наша задача. Летят на боевые вылеты, и мы их сопровождаем — вертолет ПСС летит за ними в боевых порядках. Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай бог, что-то случится. Мы по первому свистку летим, забираем летчиков — и на базу", — рассказал собеседник агентства.По его словам, спасатели эвакуируют не только сбитых летчиков, но могут и вывозить раненых бойцов с передовой."Летим, забираем, привозим", — добавил командир.Он отметил, что ПСС приходится действовать в максимально опасных условиях, так как велика вероятность, что забирать летчиков придется непосредственно с поля боя."Нашей работы особо не видно — она видна, когда что-то случается. Ежедневная боевая работа. Мы в день делаем по пять вылетов, не куда-то, а туда именно, где жарко. Где каждый день тебя могут сбить", — заключил собеседник агентства.Поисково-спасательная служба официально сформирована в ВВС с 1966 года. Десять лет спустя, в 1976 году, ее преобразовали в Единую государственную авиационную поисково-спасательную службу СССР. В России ПСС руководит Федеральное управление авиационно-космического поиска и спасания при Минобороны.
https://ria.ru/20221208/aviatsiya-1837238993.html
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На боевом дежурстве, или Будни поисково-спасательной службой армейской авиации ВКС РФ
На боевом дежурстве, или Будни поисково-спасательной службой армейской авиации ВКС РФ
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россия, ссср, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, СССР, Воздушно-космические силы России
06:07 12.12.2022 (обновлено: 10:35 12.12.2022)
 
Российский военный рассказал, как в зоне СВО спасают сбитых пилотов

Российский военный рассказал о спасении поисковой службой ВКС сбитых в зоне СВО пилотов

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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Экипаж поисково-спасательной группы армейской авиации круглосуточно несет боевое дежурство в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС.
Работа ПСС заключается в спасении сбитых пилотов. Вертолет службы постоянно находится рядом с ударными вертолетами и самолетами.
"Это основная наша задача. Летят на боевые вылеты, и мы их сопровождаем — вертолет ПСС летит за ними в боевых порядках. Эти уходят на удар, мы кружим в зоне и ждем, когда, не дай бог, что-то случится. Мы по первому свистку летим, забираем летчиков — и на базу", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели эвакуируют не только сбитых летчиков, но могут и вывозить раненых бойцов с передовой.
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"Летим, забираем, привозим", — добавил командир.
Он отметил, что ПСС приходится действовать в максимально опасных условиях, так как велика вероятность, что забирать летчиков придется непосредственно с поля боя.
"Нашей работы особо не видно — она видна, когда что-то случается. Ежедневная боевая работа. Мы в день делаем по пять вылетов, не куда-то, а туда именно, где жарко. Где каждый день тебя могут сбить", — заключил собеседник агентства.
Поисково-спасательная служба официально сформирована в ВВС с 1966 года. Десять лет спустя, в 1976 году, ее преобразовали в Единую государственную авиационную поисково-спасательную службу СССР. В России ПСС руководит Федеральное управление авиационно-космического поиска и спасания при Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСССРВоздушно-космические силы России
 
 
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