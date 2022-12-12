Вучич рассказал о подарке от владельца пострадавшей в Косово винодельни
Хозяин винодельни, пострадавшей от акции силовиков в Косово, подарил Вучичу бутылку вина
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Владелец старейшей винодельни на юго-западе Косово и Метохии Срджан Петрович подарил президенту Сербии бутылку своего вина на встрече в понедельник.
Сербский лидер ранее в обращении к гражданам указал на неоправданно жесткую силовую акцию по изъятию косовоалбанскими властями 42 тысяч литров вина в старейшей сербской винодельне "Петрович" в Велика-Хоче на юго-западе края в четверг. В винном погребе семьи Петрович до сих пор сохранились трубы средневекового винопровода, а их постоянным гостем до запрета на въезд от властей в Приштине был нобелевский лауреат Петер Хандке.
Вучич в минувшую субботу сделал акцент на том, что несколько сортов вина косовские полицейские и "таможенники" слили в одну цистерну, чем варварски уничтожили высококачественный продукт. В понедельник он принял Срджана Петровича с членами семьи в Белграде и обещал поддержку сербских властей.
"Хочу сказать, что я в подарок получил красное вино из Метохии исключительного качества и, что интересно, на этикетке указано Косово и Метохия, Велика-Хоча, наша Сербия, это им (косовоалбанцам - ред.) похоже и мешало. Спасибо, мой отец держит большую коллекцию вина в Яйинцах и это вино займет особое место в нашем доме там (район под Белградом - ред.)", - заявил сербский лидер после встречи с семьей Петрович.
Ранее Вучич напомнил о попытке косовской полиции занять муниципальные избирательные комиссии на севере края в минувший вторник и о том, что в среду бронированные автомобили миссии НАТО KFOR, а в четверг спецподразделения косовской полиции ROSU "случайно" парковались во дворе сербского детского сада в поселке Лепосавич на севере края, чем встревожили детей и родителей.
Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович в ночь на пятницу сообщил, что косовский "премьер" Альбин Курти "продолжает проводить акции для оккупации населенного сербами севера края". По данным Петковича около 350 косовских полицейских, как патрульных в бронежилетах, так и спецназовцев ROSU с автоматическим оружием около 20.30 (22.30 мск) вошли на север КиМ из направления южной Косовска-Митровицы и блокировали северную Косовска-Митровицу, разместившись в частях города с этнически смешанным населением.
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