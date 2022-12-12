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Екатеринбуржец получил восемь лет колонии за ограбление ветерана ВОВ - РИА Новости, 12.12.2022
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Екатеринбуржец получил восемь лет колонии за ограбление ветерана ВОВ
Екатеринбуржец получил восемь лет колонии за ограбление ветерана ВОВ - РИА Новости, 12.12.2022
Екатеринбуржец получил восемь лет колонии за ограбление ветерана ВОВ
Житель Екатеринбурга получил 8 лет колонии за ограбление 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:33
2022-12-12T14:33
происшествия
здоровье - общество
екатеринбург
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Житель Екатеринбурга получил 8 лет колонии за ограбление 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.По информации ведомства, ранее судимый мужчина в 2021 году в продуктовом магазине познакомился с 91-летним ветераном Великой Отечественной войны. В вечернее время 5 мая новый знакомый дождался пенсионера возле его квартиры, и когда тот открывал дверь, напал на него.Фигурант дела заломил руки пожилому мужчине, насильно завел его в одну из комнат и закрыл на замок. Затем грабитель, обыскав квартиру ветерана, нашел под матрацем его сбережения - два конверта, где лежали 83 тысячи рублей, и похитил их. Потерпевшему, как уточняет прокуратура, удалось выбраться из плена с помощью топора, которым он открыл межкомнатную дверь, а после позвонил в правоохранительные органы."Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным по пунктам "в", "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Приговор не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе.
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происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Екатеринбург, Россия
14:33 12.12.2022
 
Екатеринбуржец получил восемь лет колонии за ограбление ветерана ВОВ

Житель Екатеринбурга получил восемь лет колонии за ограбление ветерана накануне Дня Победы

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Житель Екатеринбурга получил 8 лет колонии за ограбление 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации ведомства, ранее судимый мужчина в 2021 году в продуктовом магазине познакомился с 91-летним ветераном Великой Отечественной войны. В вечернее время 5 мая новый знакомый дождался пенсионера возле его квартиры, и когда тот открывал дверь, напал на него.
Фигурант дела заломил руки пожилому мужчине, насильно завел его в одну из комнат и закрыл на замок. Затем грабитель, обыскав квартиру ветерана, нашел под матрацем его сбережения - два конверта, где лежали 83 тысячи рублей, и похитил их. Потерпевшему, как уточняет прокуратура, удалось выбраться из плена с помощью топора, которым он открыл межкомнатную дверь, а после позвонил в правоохранительные органы.
"Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным по пунктам "в", "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Приговор не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе.
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