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Российская вакцина от аллергии на кошек готова к клиническим испытаниям - РИА Новости, 12.12.2022
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Российская вакцина от аллергии на кошек готова к клиническим испытаниям
Российская вакцина от аллергии на кошек готова к клиническим испытаниям - РИА Новости, 12.12.2022
Российская вакцина от аллергии на кошек готова к клиническим испытаниям
Вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические исследования и готова к клиническим испытаниям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T03:42
2022-12-12T03:48
общество
александр караулов
москва
вена
российская академия наук
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические исследования и готова к клиническим испытаниям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.Ранее сообщалось, что команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом ведет разработку вакцины от аллергии на кошек."Над созданием препарата работали две команды - в Москве и в Вене. Это была сложная и долгая работа, но это того стоило. Следующий этап – токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023-2024 году, и последующая регистрация вакцины", - сказал руководитель проекта, заведующий клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета, академик РАН Александр Караулов, слова которого приводятся в сообщении.Вакцина не имеет аналогов в мире. Она успешно прошла доклинические испытания, подчеркнули в университете. Препарат является безопасным и эффективным против всех кошачьих аллергенов, уточнили в пресс-службе.Аллергии на кошек подвержены как минимум 30% взрослого населения всего мира, этот вид аллергии не только снижает уровень жизни, но и является жизнеугрожающим заболеванием, отметили в университете.
https://ria.ru/20210422/vaktsina-1729455637.html
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общество, александр караулов, москва, вена, российская академия наук
Общество, Александр Караулов, Москва, Вена, Российская академия наук
03:42 12.12.2022 (обновлено: 03:48 12.12.2022)
 
Российская вакцина от аллергии на кошек готова к клиническим испытаниям

Сеченовский университет подготовил вакцину от аллергии на кошек к клиническим испытаниям

CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek / Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek /
Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические исследования и готова к клиническим испытаниям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.
Ранее сообщалось, что команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом ведет разработку вакцины от аллергии на кошек.
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В России начались доклинические исследования вакцины от аллергии на кошек
"Над созданием препарата работали две команды - в Москве и в Вене. Это была сложная и долгая работа, но это того стоило. Следующий этап – токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023-2024 году, и последующая регистрация вакцины", - сказал руководитель проекта, заведующий клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета, академик РАН Александр Караулов, слова которого приводятся в сообщении.
Вакцина не имеет аналогов в мире. Она успешно прошла доклинические испытания, подчеркнули в университете. Препарат является безопасным и эффективным против всех кошачьих аллергенов, уточнили в пресс-службе.
Аллергии на кошек подвержены как минимум 30% взрослого населения всего мира, этот вид аллергии не только снижает уровень жизни, но и является жизнеугрожающим заболеванием, отметили в университете.
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ОбществоАлександр КарауловМоскваВенаРоссийская академия наук
 
 
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