https://ria.ru/20221212/vaktsina-1837943044.html

Российская вакцина от аллергии на кошек готова к клиническим испытаниям

Российская вакцина от аллергии на кошек готова к клиническим испытаниям - РИА Новости, 12.12.2022

Российская вакцина от аллергии на кошек готова к клиническим испытаниям

Вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические исследования и готова к клиническим испытаниям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T03:42

2022-12-12T03:42

2022-12-12T03:48

общество

александр караулов

москва

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российская академия наук

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические исследования и готова к клиническим испытаниям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.Ранее сообщалось, что команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом ведет разработку вакцины от аллергии на кошек."Над созданием препарата работали две команды - в Москве и в Вене. Это была сложная и долгая работа, но это того стоило. Следующий этап – токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023-2024 году, и последующая регистрация вакцины", - сказал руководитель проекта, заведующий клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета, академик РАН Александр Караулов, слова которого приводятся в сообщении.Вакцина не имеет аналогов в мире. Она успешно прошла доклинические испытания, подчеркнули в университете. Препарат является безопасным и эффективным против всех кошачьих аллергенов, уточнили в пресс-службе.Аллергии на кошек подвержены как минимум 30% взрослого населения всего мира, этот вид аллергии не только снижает уровень жизни, но и является жизнеугрожающим заболеванием, отметили в университете.

https://ria.ru/20210422/vaktsina-1729455637.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/vaktsina-1596240327.html

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общество, александр караулов, москва, вена, российская академия наук