03:42 12.12.2022 (обновлено: 03:48 12.12.2022)
Российская вакцина от аллергии на кошек готова к клиническим испытаниям
Сеченовский университет подготовил вакцину от аллергии на кошек к клиническим испытаниям
CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek / Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические исследования и готова к клиническим испытаниям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета.
Ранее сообщалось, что команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом ведет разработку вакцины от аллергии на кошек.
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"Над созданием препарата работали две команды - в Москве и в Вене. Это была сложная и долгая работа, но это того стоило. Следующий этап – токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023-2024 году, и последующая регистрация вакцины", - сказал руководитель проекта, заведующий клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета, академик РАН Александр Караулов, слова которого приводятся в сообщении.
Вакцина не имеет аналогов в мире. Она успешно прошла доклинические испытания, подчеркнули в университете. Препарат является безопасным и эффективным против всех кошачьих аллергенов, уточнили в пресс-службе.
Аллергии на кошек подвержены как минимум 30% взрослого населения всего мира, этот вид аллергии не только снижает уровень жизни, но и является жизнеугрожающим заболеванием, отметили в университете.
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