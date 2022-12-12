Посольство в Вашингтоне осудило попытки конгрессменов нанести ущерб России
Посольство в Вашингтоне: попытки конгресса США нанести ущерб России обречены на провал
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Законопроектом "О злонамеренной российской активности в мире" конгрессмены пытаются изолировать РФ, но попытки нанести ущерб России обречены на провал, заявило российское посольство в Вашингтоне.
Как говорится в распространенном комментарии посольства, в дипмиссии обратили внимание на внесенную председателем комиссии палаты представителей инициативу. "Считаем данный антироссийский шаг противоречащим нормам международного права. Он является попыткой навязать свою волю суверенным государствам. Направлен на подрыв возможности для государств Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и других регионов свободно выбирать партнеров по сотрудничеству", - говорится в комментарии.
Там отмечается, что "указанный проект стал следствием доработки противоречивой инициативы Конгресса "О злонамеренной российской активности в Африке", ранее уже вызвавшей негативную реакцию среди стран континента". "Внесение нового билля в преддверии саммита "США-Африка" раскрывает истинные намерения Вашингтона в отношении развивающегося мира. Упомянутый законопроект - свидетельство безудержного стремления политических кругов Соединенных Штатов изолировать Россию. Здесь настойчиво отказываются признавать очевидное: мир не американоцентричен. Осознание его многополярности в местном политистеблишменте никак не наступит. Попытки нанести нашей стране ущерб обречены на провал", - говорится в комментарии.
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