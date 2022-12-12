https://ria.ru/20221212/upts-1838139293.html

Украинские военнослужащие записали видео в поддержку УПЦ

Украинские военнослужащие записали видео в поддержку УПЦ - РИА Новости, 12.12.2022

Украинские военнослужащие записали видео в поддержку УПЦ

Украинское издание "Страна.ua" опубликовало ряд видеообращений украинских военнослужащих, выступающих в поддержку канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:32

2022-12-12T17:32

2022-12-12T17:33

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало ряд видеообращений украинских военнослужащих, выступающих в поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ)."Хочу обратиться к тем, кто разжигает межрелигиозную рознь... На Украине нет ни Московского патриархата, ни московских церквей, ни московских попов. Есть Украинская православная каноническая независимая церковь (УПЦ), которая всегда была со своим народом", - говорит солдат на одном из видео, опубликованных в Telegram-канале издания."Очень прошу нашу власть прекратить гонения на Украинскую православную церковь, единственную каноническую православную церковь Украины, признанную всеми без исключения православными церквями мира", - заявил другой военнослужащий.СБУ провела 22 ноября "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.

https://ria.ru/20221212/upts-1837991261.html

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украина, ровненская область, закарпатская область, служба безопасности украины, московский патриархат, страна.ua