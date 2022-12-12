Рейтинг@Mail.ru
Украинские военнослужащие записали видео в поддержку УПЦ - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221212/upts-1838139293.html
Украинские военнослужащие записали видео в поддержку УПЦ
Украинские военнослужащие записали видео в поддержку УПЦ - РИА Новости, 12.12.2022
Украинские военнослужащие записали видео в поддержку УПЦ
Украинское издание "Страна.ua" опубликовало ряд видеообращений украинских военнослужащих, выступающих в поддержку канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:32
2022-12-12T17:33
украина
ровненская область
закарпатская область
служба безопасности украины
московский патриархат
страна.ua
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837741417_0:379:853:859_1920x0_80_0_0_d89dc17135592018b34d6f791498ba6c.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало ряд видеообращений украинских военнослужащих, выступающих в поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ)."Хочу обратиться к тем, кто разжигает межрелигиозную рознь... На Украине нет ни Московского патриархата, ни московских церквей, ни московских попов. Есть Украинская православная каноническая независимая церковь (УПЦ), которая всегда была со своим народом", - говорит солдат на одном из видео, опубликованных в Telegram-канале издания."Очень прошу нашу власть прекратить гонения на Украинскую православную церковь, единственную каноническую православную церковь Украины, признанную всеми без исключения православными церквями мира", - заявил другой военнослужащий.СБУ провела 22 ноября "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
https://ria.ru/20221212/upts-1837991261.html
https://ria.ru/20221210/upts-1837768371.html
украина
ровненская область
закарпатская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837741417_0:368:853:1008_1920x0_80_0_0_2835ac080908800c724a277cf3708763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ровненская область, закарпатская область, служба безопасности украины, московский патриархат, страна.ua
Украина, Ровненская область, Закарпатская область, Служба безопасности Украины, Московский Патриархат, Страна.ua, Религия
17:32 12.12.2022 (обновлено: 17:33 12.12.2022)
 
Украинские военнослужащие записали видео в поддержку УПЦ

Страна.ua опубликовало ряд видеообращений украинских военнослужащих в поддержку УПЦ

© Фото : СБУСотрудники СБУ в одном из храмов УПЦ
Сотрудники СБУ в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало ряд видеообращений украинских военнослужащих, выступающих в поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"Хочу обратиться к тем, кто разжигает межрелигиозную рознь... На Украине нет ни Московского патриархата, ни московских церквей, ни московских попов. Есть Украинская православная каноническая независимая церковь (УПЦ), которая всегда была со своим народом", - говорит солдат на одном из видео, опубликованных в Telegram-канале издания.
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 11:22Религия
Митрополит УПЦ заявил, что санкции не стали для него сюрпризом
"Очень прошу нашу власть прекратить гонения на Украинскую православную церковь, единственную каноническую православную церковь Украины, признанную всеми без исключения православными церквями мира", - заявил другой военнослужащий.
СБУ провела 22 ноября "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 19:17Религия
В РПЦ сравнили гонения на УПЦ на Украине с военным коммунизмом в РСФСР
 
РелигияУкраинаРовненская областьЗакарпатская областьСлужба безопасности УкраиныМосковский ПатриархатСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала