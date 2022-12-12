17:32 12.12.2022 (обновлено: 17:33 12.12.2022)
Украинские военнослужащие записали видео в поддержку УПЦ
Страна.ua опубликовало ряд видеообращений украинских военнослужащих в поддержку УПЦ
© Фото : СБУСотрудники СБУ в одном из храмов УПЦ
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало ряд видеообращений украинских военнослужащих, выступающих в поддержку канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"Хочу обратиться к тем, кто разжигает межрелигиозную рознь... На Украине нет ни Московского патриархата, ни московских церквей, ни московских попов. Есть Украинская православная каноническая независимая церковь (УПЦ), которая всегда была со своим народом", - говорит солдат на одном из видео, опубликованных в Telegram-канале издания.
"Очень прошу нашу власть прекратить гонения на Украинскую православную церковь, единственную каноническую православную церковь Украины, признанную всеми без исключения православными церквями мира", - заявил другой военнослужащий.
СБУ провела 22 ноября "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.