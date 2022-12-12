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Митрополит УПЦ заявил, что санкции не стали для него сюрпризом - РИА Новости, 12.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221212/upts-1837991261.html
Митрополит УПЦ заявил, что санкции не стали для него сюрпризом
Митрополит УПЦ заявил, что санкции не стали для него сюрпризом - РИА Новости, 12.12.2022
Митрополит УПЦ заявил, что санкции не стали для него сюрпризом
Митрополит Запорожский и Мелитопольский канонической Украинской православной церкви Лука заявил, что введенные против него Советом нацбезопасности и обороны... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:22
2022-12-12T11:22
религия
украина
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
религия
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Митрополит Запорожский и Мелитопольский канонической Украинской православной церкви Лука заявил, что введенные против него Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) санкции не стали для него сюрпризом, хотя и противоречат здравому смыслу и правам человека.Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией. В воскресенье он ввел в действие санкции против семи священнослужителей канонической УПЦ. Среди них митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ Лука (Андрей Коваленко)."Решение СНБО не стало для меня сюрпризом. Ведь сейчас политическая целесообразность активно диктует свои условия и требует таких решений. Попирая при этом и здравый смысл, и фундаментальные права человека, и Конституцию Украины, и элементарные моральные нормы", - написал митрополит Лука в своем Telegram-канале.По его словам, епархия служила "Богу и ближним, не разделяя граждан страны на "правильных" и "неправильных".В последнее время на Украине давление со стороны властей на каноническую УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.В ноябре Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
https://ria.ru/20221202/svyaschenniki-1836026418.html
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украина, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), религия, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия, Ситуация вокруг УПЦ
11:22 12.12.2022
 
Митрополит УПЦ заявил, что санкции не стали для него сюрпризом

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука: введенные СНБО санкции не стали сюрпризом

© Фото : Запорожская епархия Украинской Православной Церкви. Официальный сайтМитрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Запорожская епархия Украинской Православной Церкви. Официальный сайт
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Митрополит Запорожский и Мелитопольский канонической Украинской православной церкви Лука заявил, что введенные против него Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) санкции не стали для него сюрпризом, хотя и противоречат здравому смыслу и правам человека.
Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией. В воскресенье он ввел в действие санкции против семи священнослужителей канонической УПЦ. Среди них митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ Лука (Андрей Коваленко).
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 23:23Религия
Офис Зеленского назвал имена священников УПЦ, попавших под санкции СНБО
"Решение СНБО не стало для меня сюрпризом. Ведь сейчас политическая целесообразность активно диктует свои условия и требует таких решений. Попирая при этом и здравый смысл, и фундаментальные права человека, и Конституцию Украины, и элементарные моральные нормы", - написал митрополит Лука в своем Telegram-канале.
По его словам, епархия служила "Богу и ближним, не разделяя граждан страны на "правильных" и "неправильных".

"Меня не очень волнует моя судьба, кроме ответа пред Богом. Во сто крат больше переживаю и молюсь за тех, кто восстал на Церковь, ибо они восстали на Самого Бога, который поругаем не бывает", - отметил митрополит Лука.

В последнее время на Украине давление со стороны властей на каноническую УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.
В ноябре Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 13:10Специальная военная операция на Украине
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РелигияУкраинаУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)РелигияСитуация вокруг УПЦ
 
 
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