https://ria.ru/20221212/upts-1837991261.html

Митрополит УПЦ заявил, что санкции не стали для него сюрпризом

Митрополит УПЦ заявил, что санкции не стали для него сюрпризом - РИА Новости, 12.12.2022

Митрополит УПЦ заявил, что санкции не стали для него сюрпризом

Митрополит Запорожский и Мелитопольский канонической Украинской православной церкви Лука заявил, что введенные против него Советом нацбезопасности и обороны... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:22

2022-12-12T11:22

2022-12-12T11:22

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Митрополит Запорожский и Мелитопольский канонической Украинской православной церкви Лука заявил, что введенные против него Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) санкции не стали для него сюрпризом, хотя и противоречат здравому смыслу и правам человека.Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией. В воскресенье он ввел в действие санкции против семи священнослужителей канонической УПЦ. Среди них митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ Лука (Андрей Коваленко)."Решение СНБО не стало для меня сюрпризом. Ведь сейчас политическая целесообразность активно диктует свои условия и требует таких решений. Попирая при этом и здравый смысл, и фундаментальные права человека, и Конституцию Украины, и элементарные моральные нормы", - написал митрополит Лука в своем Telegram-канале.По его словам, епархия служила "Богу и ближним, не разделяя граждан страны на "правильных" и "неправильных".В последнее время на Украине давление со стороны властей на каноническую УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.В ноябре Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.

https://ria.ru/20221202/svyaschenniki-1836026418.html

https://ria.ru/20221202/religiya-1835842250.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), религия, ситуация вокруг упц