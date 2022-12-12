Митрополит УПЦ заявил, что санкции не стали для него сюрпризом
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука: введенные СНБО санкции не стали сюрпризом
© Фото : Запорожская епархия Украинской Православной Церкви. Официальный сайтМитрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Митрополит Запорожский и Мелитопольский канонической Украинской православной церкви Лука заявил, что введенные против него Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) санкции не стали для него сюрпризом, хотя и противоречат здравому смыслу и правам человека.
Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией. В воскресенье он ввел в действие санкции против семи священнослужителей канонической УПЦ. Среди них митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ Лука (Андрей Коваленко).
"Решение СНБО не стало для меня сюрпризом. Ведь сейчас политическая целесообразность активно диктует свои условия и требует таких решений. Попирая при этом и здравый смысл, и фундаментальные права человека, и Конституцию Украины, и элементарные моральные нормы", - написал митрополит Лука в своем Telegram-канале.
По его словам, епархия служила "Богу и ближним, не разделяя граждан страны на "правильных" и "неправильных".
"Меня не очень волнует моя судьба, кроме ответа пред Богом. Во сто крат больше переживаю и молюсь за тех, кто восстал на Церковь, ибо они восстали на Самого Бога, который поругаем не бывает", - отметил митрополит Лука.
В последнее время на Украине давление со стороны властей на каноническую УПЦ существенно усилилось. Националисты и сторонники раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) осуществляют захваты храмов, нападают на духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ на своих территориях.
В ноябре Служба безопасности Украины "пришла с обысками" на территорию Киево-Печерской лавры, переданной государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая ПЦУ заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь.