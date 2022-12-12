https://ria.ru/20221212/ukraina-1838179730.html

В Испании сделали неутешительный прогноз для Украины

В Испании сделали неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости, 12.12.2022

В Испании сделали неутешительный прогноз для Украины

Западные лидеры во главе с США готовы поддерживать киевские власти, пока конфликт не выходит за рамки российско-украинского противостояния, пишет обозреватель... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:44

2022-12-12T19:44

2022-12-12T20:03

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Западные лидеры во главе с США готовы поддерживать киевские власти, пока конфликт не выходит за рамки российско-украинского противостояния, пишет обозреватель Тереза Арангурен в статье для газеты Público."Запад не хочет идти на прямую войну с Россией. Пусть конфликт на Украине продолжается, но не выходит за пределы замкнутого пространства, где погибшие — только украинцы и русские", — отметила журналистка.По ее мнению, сейчас украинский кризис на прямую не затрагивает европейцев, поскольку "ракеты не падают на Париж или Мадрид". При этом автор указывает на стремление Вашингтона и Брюсселя бороться с Москвой только руками Киева. Об этом говорит та скорость, с которой был урегулирован инцидент с ракетой в Польше, пояснила Арангурен.В середине ноября в Польше недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально Варшава обвинила в этом Москву, но позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской. В НАТО озвучили похожие данные. Министерство обороны России подчеркнуло, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают вооружать киевский режим, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838104099.html

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838138162.html

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анджей дуда, украина, россия, в мире, москва, нато, евросоюз