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В Испании сделали неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости, 12.12.2022
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В Испании сделали неутешительный прогноз для Украины
В Испании сделали неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости, 12.12.2022
В Испании сделали неутешительный прогноз для Украины
Западные лидеры во главе с США готовы поддерживать киевские власти, пока конфликт не выходит за рамки российско-украинского противостояния, пишет обозреватель... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:44
2022-12-12T20:03
анджей дуда
украина
россия
в мире
москва
нато
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Западные лидеры во главе с США готовы поддерживать киевские власти, пока конфликт не выходит за рамки российско-украинского противостояния, пишет обозреватель Тереза Арангурен в статье для газеты Público."Запад не хочет идти на прямую войну с Россией. Пусть конфликт на Украине продолжается, но не выходит за пределы замкнутого пространства, где погибшие — только украинцы и русские", — отметила журналистка.По ее мнению, сейчас украинский кризис на прямую не затрагивает европейцев, поскольку "ракеты не падают на Париж или Мадрид". При этом автор указывает на стремление Вашингтона и Брюсселя бороться с Москвой только руками Киева. Об этом говорит та скорость, с которой был урегулирован инцидент с ракетой в Польше, пояснила Арангурен.В середине ноября в Польше недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально Варшава обвинила в этом Москву, но позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской. В НАТО озвучили похожие данные. Министерство обороны России подчеркнуло, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают вооружать киевский режим, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838104099.html
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анджей дуда, украина, россия, в мире, москва, нато, евросоюз
Анджей Дуда, Украина, Россия, В мире, Москва, НАТО, Евросоюз
19:44 12.12.2022 (обновлено: 20:03 12.12.2022)
 
В Испании сделали неутешительный прогноз для Украины

Público: Запад не будет вступать в прямое столкновение с Россией из-за Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие железнодорожных войск России
Военнослужащие железнодорожных войск России - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие железнодорожных войск России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Западные лидеры во главе с США готовы поддерживать киевские власти, пока конфликт не выходит за рамки российско-украинского противостояния, пишет обозреватель Тереза Арангурен в статье для газеты Público.
"Запад не хочет идти на прямую войну с Россией. Пусть конфликт на Украине продолжается, но не выходит за пределы замкнутого пространства, где погибшие — только украинцы и русские", — отметила журналистка.
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По ее мнению, сейчас украинский кризис на прямую не затрагивает европейцев, поскольку "ракеты не падают на Париж или Мадрид". При этом автор указывает на стремление Вашингтона и Брюсселя бороться с Москвой только руками Киева. Об этом говорит та скорость, с которой был урегулирован инцидент с ракетой в Польше, пояснила Арангурен.
В середине ноября в Польше недалеко от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. Изначально Варшава обвинила в этом Москву, но позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской. В НАТО озвучили похожие данные. Министерство обороны России подчеркнуло, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают вооружать киевский режим, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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