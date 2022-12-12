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Премьер Украины заявил, что ВСУ не нуждаются в наступательных вооружениях - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/ukraina-1838169330.html
Премьер Украины заявил, что ВСУ не нуждаются в наступательных вооружениях
Премьер Украины заявил, что ВСУ не нуждаются в наступательных вооружениях - РИА Новости, 12.12.2022
Премьер Украины заявил, что ВСУ не нуждаются в наступательных вооружениях
Украина не нуждается в поставках наступательных вооружений от Запада, только оборонительных, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью телеканалу... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:58
2022-12-12T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Украина не нуждается в поставках наступательных вооружений от Запада, только оборонительных, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью телеканалу France 24."Мы, в первую очередь, нуждаемся в системах противовоздушной обороны, чтобы защитить наше воздушное пространство, нашу гражданскую инфраструктуру и наше население… Кроме того, нам нужны современные танки, чтобы стабилизировать ситуацию на линии фронта. И наш третий приоритет – современное военно-техническое снаряжение. Нам не нужны наступательные вооружения, мы только хотим защитить нашу территорию", - сказал Шмыгаль в понедельник, говоря о поставках оружия, о которых Киев просит западные страны.Украинский премьер в интервью другому французскому каналу - LCI - заявил, что Киев хочет получить французские танки Leclerc.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, нато, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:58 12.12.2022
 
Премьер Украины заявил, что ВСУ не нуждаются в наступательных вооружениях

Шмыгаль заявил, что Украине нужны только оборонительные вооружения, а не наступательные

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Украина не нуждается в поставках наступательных вооружений от Запада, только оборонительных, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью телеканалу France 24.
"Мы, в первую очередь, нуждаемся в системах противовоздушной обороны, чтобы защитить наше воздушное пространство, нашу гражданскую инфраструктуру и наше население… Кроме того, нам нужны современные танки, чтобы стабилизировать ситуацию на линии фронта. И наш третий приоритет – современное военно-техническое снаряжение. Нам не нужны наступательные вооружения, мы только хотим защитить нашу территорию", - сказал Шмыгаль в понедельник, говоря о поставках оружия, о которых Киев просит западные страны.
Украинский премьер в интервью другому французскому каналу - LCI - заявил, что Киев хочет получить французские танки Leclerc.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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