https://ria.ru/20221212/ukraina-1838169330.html

Премьер Украины заявил, что ВСУ не нуждаются в наступательных вооружениях

Премьер Украины заявил, что ВСУ не нуждаются в наступательных вооружениях - РИА Новости, 12.12.2022

Премьер Украины заявил, что ВСУ не нуждаются в наступательных вооружениях

Украина не нуждается в поставках наступательных вооружений от Запада, только оборонительных, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью телеканалу... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:58

2022-12-12T18:58

2022-12-12T18:58

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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Украина не нуждается в поставках наступательных вооружений от Запада, только оборонительных, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью телеканалу France 24."Мы, в первую очередь, нуждаемся в системах противовоздушной обороны, чтобы защитить наше воздушное пространство, нашу гражданскую инфраструктуру и наше население… Кроме того, нам нужны современные танки, чтобы стабилизировать ситуацию на линии фронта. И наш третий приоритет – современное военно-техническое снаряжение. Нам не нужны наступательные вооружения, мы только хотим защитить нашу территорию", - сказал Шмыгаль в понедельник, говоря о поставках оружия, о которых Киев просит западные страны.Украинский премьер в интервью другому французскому каналу - LCI - заявил, что Киев хочет получить французские танки Leclerc.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, нато, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр