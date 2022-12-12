Премьер Украины заявил, что ВСУ не нуждаются в наступательных вооружениях
Шмыгаль заявил, что Украине нужны только оборонительные вооружения, а не наступательные
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Украина не нуждается в поставках наступательных вооружений от Запада, только оборонительных, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью телеканалу France 24.
"Мы, в первую очередь, нуждаемся в системах противовоздушной обороны, чтобы защитить наше воздушное пространство, нашу гражданскую инфраструктуру и наше население… Кроме того, нам нужны современные танки, чтобы стабилизировать ситуацию на линии фронта. И наш третий приоритет – современное военно-техническое снаряжение. Нам не нужны наступательные вооружения, мы только хотим защитить нашу территорию", - сказал Шмыгаль в понедельник, говоря о поставках оружия, о которых Киев просит западные страны.
Украинский премьер в интервью другому французскому каналу - LCI - заявил, что Киев хочет получить французские танки Leclerc.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.