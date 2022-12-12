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Польша предоставила Украине военную помощь на два миллиарда долларов - РИА Новости, 12.12.2022
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Польша предоставила Украине военную помощь на два миллиарда долларов
Польша предоставила Украине военную помощь на два миллиарда долларов - РИА Новости, 12.12.2022
Польша предоставила Украине военную помощь на два миллиарда долларов
Польша оказала Украине военную помощь на сумму около 2 миллиардов долларов, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с президентом Германии... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:21
2022-12-12T17:27
в мире
анджей дуда
украина
польша
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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Польша оказала Украине военную помощь на сумму около 2 миллиардов долларов, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером."Надо поддерживать Украину в военном плане. Польша обеспечивает такую возможность военной поддержки, в том числе предоставляя свою территорию для реализации этой поддержки. Мы сами отправили по нашим меркам огромную поддержку Украине. Мы оцениваем ее примерно в 2 миллиарда долларов. Это очень большая для нас сумма", - сказал Дуда.Ранее польские власти сообщали о поставках на Украину танков, самоходных гаубиц, ПЗРК, дронов, боеприпасов, запчастей для самолетов и другой военной техники. По данным властей страны, Польша потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20221212/fond-1838108298.html
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в мире, анджей дуда, украина, польша
В мире, Анджей Дуда, Украина, Польша
17:21 12.12.2022 (обновлено: 17:27 12.12.2022)
 
Польша предоставила Украине военную помощь на два миллиарда долларов

Дуда заявил, что Польша предоставила Украине военную помощь на два миллиарда долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Польша оказала Украине военную помощь на сумму около 2 миллиардов долларов, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Надо поддерживать Украину в военном плане. Польша обеспечивает такую возможность военной поддержки, в том числе предоставляя свою территорию для реализации этой поддержки. Мы сами отправили по нашим меркам огромную поддержку Украине. Мы оцениваем ее примерно в 2 миллиарда долларов. Это очень большая для нас сумма", - сказал Дуда.
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В Евросоюзе согласовали увеличение фонда для поставок оружия Украине
Ранее польские власти сообщали о поставках на Украину танков, самоходных гаубиц, ПЗРК, дронов, боеприпасов, запчастей для самолетов и другой военной техники. По данным властей страны, Польша потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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