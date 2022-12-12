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В Киеве проверяют информацию о дорогих машинах у замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 12.12.2022
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В Киеве проверяют информацию о дорогих машинах у замглавы офиса Зеленского
В Киеве проверяют информацию о дорогих машинах у замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 12.12.2022
В Киеве проверяют информацию о дорогих машинах у замглавы офиса Зеленского
Глава украинского Нацагентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что информация об автомобилях замглавы офиса Владимира... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:32
2022-12-12T16:32
в мире
кирилл тимошенко
авто
украина
киев
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава украинского Нацагентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что информация об автомобилях замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко проверяется."НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ", - сказал Новиков в интервью изданию "Цензор.нет" на вопрос изучается ли ситуация с автомобилями Тимошенко."Украинская правда" в начале декабря опубликовала журналистское расследование, речь в котором шла о замглавы офиса Зеленского Тимошенко, многократно попадавшем в объективы камер видеонаблюдения за рулем нового электромобиля Porsche стоимостью около 100 тысяч долларов. В статье издание опубликовало фотографии чиновника за рулем Porsche. Журналисты издания сообщали, что, судя по маршруту передвижения автомобиля и фото из соцсетей Тимошенко, чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют "главным поселением украинских миллионеров".В октябре журналисты другого украинского издания уже публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд.Проанализировав фото и видео, публикуемые Тимошенко, украинские журналисты заметили там один и тот же черный Chevrolet Tahoe. Партию из 50 таких внедорожников передал Украине американский автогигант General Motors еще весной, когда в роликах Тимошенко и начал появляться его новый автомобиль.
https://ria.ru/20221207/korruptsiya-1837076846.html
https://ria.ru/20221117/korruptsiya-1832153817.html
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в мире, кирилл тимошенко, авто, украина, киев
В мире, Кирилл Тимошенко, Авто, Украина, Киев
16:32 12.12.2022
 
В Киеве проверяют информацию о дорогих машинах у замглавы офиса Зеленского

НАПК Украины проверяет данные о дорогих машинах у замглавы офиса Зеленского Тимошенко

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава украинского Нацагентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что информация об автомобилях замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко проверяется.
"НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ", - сказал Новиков в интервью изданию "Цензор.нет" на вопрос изучается ли ситуация с автомобилями Тимошенко.
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"Украинская правда" в начале декабря опубликовала журналистское расследование, речь в котором шла о замглавы офиса Зеленского Тимошенко, многократно попадавшем в объективы камер видеонаблюдения за рулем нового электромобиля Porsche стоимостью около 100 тысяч долларов. В статье издание опубликовало фотографии чиновника за рулем Porsche. Журналисты издания сообщали, что, судя по маршруту передвижения автомобиля и фото из соцсетей Тимошенко, чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют "главным поселением украинских миллионеров".
В октябре журналисты другого украинского издания уже публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд.
Проанализировав фото и видео, публикуемые Тимошенко, украинские журналисты заметили там один и тот же черный Chevrolet Tahoe. Партию из 50 таких внедорожников передал Украине американский автогигант General Motors еще весной, когда в роликах Тимошенко и начал появляться его новый автомобиль.
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