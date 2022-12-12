В Киеве проверяют информацию о дорогих машинах у замглавы офиса Зеленского
НАПК Украины проверяет данные о дорогих машинах у замглавы офиса Зеленского Тимошенко
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава украинского Нацагентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что информация об автомобилях замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко проверяется.
"НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ", - сказал Новиков в интервью изданию "Цензор.нет" на вопрос изучается ли ситуация с автомобилями Тимошенко.
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"Украинская правда" в начале декабря опубликовала журналистское расследование, речь в котором шла о замглавы офиса Зеленского Тимошенко, многократно попадавшем в объективы камер видеонаблюдения за рулем нового электромобиля Porsche стоимостью около 100 тысяч долларов. В статье издание опубликовало фотографии чиновника за рулем Porsche. Журналисты издания сообщали, что, судя по маршруту передвижения автомобиля и фото из соцсетей Тимошенко, чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют "главным поселением украинских миллионеров".
В октябре журналисты другого украинского издания уже публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд.
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