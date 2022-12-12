https://ria.ru/20221212/ukraina-1838120610.html

В Киеве проверяют информацию о дорогих машинах у замглавы офиса Зеленского

В Киеве проверяют информацию о дорогих машинах у замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 12.12.2022

В Киеве проверяют информацию о дорогих машинах у замглавы офиса Зеленского

Глава украинского Нацагентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что информация об автомобилях замглавы офиса Владимира... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:32

2022-12-12T16:32

2022-12-12T16:32

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава украинского Нацагентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что информация об автомобилях замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко проверяется."НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ", - сказал Новиков в интервью изданию "Цензор.нет" на вопрос изучается ли ситуация с автомобилями Тимошенко."Украинская правда" в начале декабря опубликовала журналистское расследование, речь в котором шла о замглавы офиса Зеленского Тимошенко, многократно попадавшем в объективы камер видеонаблюдения за рулем нового электромобиля Porsche стоимостью около 100 тысяч долларов. В статье издание опубликовало фотографии чиновника за рулем Porsche. Журналисты издания сообщали, что, судя по маршруту передвижения автомобиля и фото из соцсетей Тимошенко, чиновник проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют "главным поселением украинских миллионеров".В октябре журналисты другого украинского издания уже публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Тогда сообщалось, что чиновник использует в служебных поездках внедорожник, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд.Проанализировав фото и видео, публикуемые Тимошенко, украинские журналисты заметили там один и тот же черный Chevrolet Tahoe. Партию из 50 таких внедорожников передал Украине американский автогигант General Motors еще весной, когда в роликах Тимошенко и начал появляться его новый автомобиль.

https://ria.ru/20221207/korruptsiya-1837076846.html

https://ria.ru/20221117/korruptsiya-1832153817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кирилл тимошенко, авто, украина, киев