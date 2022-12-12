13:14 12.12.2022 (обновлено: 15:06 12.12.2022)
На Украине признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты
"Вести.ua": Воздушные силы ВСУ признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Украины неспособны сбивать баллистические ракеты, пишет газета "Вести.ua" со ссылкой на представителя командования воздушных сил страны Юрия Игната.
"Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они расположены", — пояснил он.
Сегодня Минобороны опубликовало кадры боевой работы по объектам ВСУ оперативно-тактических комплексов "Искандер".
Российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва Крымского моста, за которым, по оценке Москвы, стоят киевские спецслужбы.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом признал, что в стране уничтожено 50 процентов энергетической инфраструктуры.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
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