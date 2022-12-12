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На Украине признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/ukraina-1838036505.html
На Украине признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты
На Украине признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты - РИА Новости, 12.12.2022
На Украине признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты
Системы противовоздушной обороны Украины неспособны сбивать баллистические ракеты, пишет газета "Вести.ua" со ссылкой на представителя командования воздушных... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:14
2022-12-12T15:06
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Украины неспособны сбивать баллистические ракеты, пишет газета "Вести.ua" со ссылкой на представителя командования воздушных сил страны Юрия Игната.Сегодня Минобороны опубликовало кадры боевой работы по объектам ВСУ оперативно-тактических комплексов "Искандер".Российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва Крымского моста, за которым, по оценке Москвы, стоят киевские спецслужбы. Накануне президент Украины Владимир Зеленский в разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом признал, что в стране уничтожено 50 процентов энергетической инфраструктуры.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:14 12.12.2022 (обновлено: 15:06 12.12.2022)
 
На Украине признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты

"Вести.ua": Воздушные силы ВСУ признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Украины неспособны сбивать баллистические ракеты, пишет газета "Вести.ua" со ссылкой на представителя командования воздушных сил страны Юрия Игната.

"Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они расположены", — пояснил он.

Сегодня Минобороны опубликовало кадры боевой работы по объектам ВСУ оперативно-тактических комплексов "Искандер".
Российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва Крымского моста, за которым, по оценке Москвы, стоят киевские спецслужбы.
Искандерами по целям: кадры боевой работы ракетных комплексов РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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Накануне президент Украины Владимир Зеленский в разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом признал, что в стране уничтожено 50 процентов энергетической инфраструктуры.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
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