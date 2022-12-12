https://ria.ru/20221212/ukraina-1838036505.html

На Украине признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты

На Украине признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты - РИА Новости, 12.12.2022

На Украине признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты

Системы противовоздушной обороны Украины неспособны сбивать баллистические ракеты, пишет газета "Вести.ua" со ссылкой на представителя командования воздушных... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:14

2022-12-12T13:14

2022-12-12T15:06

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Украины неспособны сбивать баллистические ракеты, пишет газета "Вести.ua" со ссылкой на представителя командования воздушных сил страны Юрия Игната.Сегодня Минобороны опубликовало кадры боевой работы по объектам ВСУ оперативно-тактических комплексов "Искандер".Российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва Крымского моста, за которым, по оценке Москвы, стоят киевские спецслужбы. Накануне президент Украины Владимир Зеленский в разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом признал, что в стране уничтожено 50 процентов энергетической инфраструктуры.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф