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Заявление мэра Парижа о причинах конфликта на Украине шокировало французов - РИА Новости, 12.12.2022
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Заявление мэра Парижа о причинах конфликта на Украине шокировало французов
Заявление мэра Парижа о причинах конфликта на Украине шокировало французов - РИА Новости, 12.12.2022
Заявление мэра Парижа о причинах конфликта на Украине шокировало французов
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали мэра Парижа Анн Идальго за заявление о причинах конфликта на Украине. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:19
2022-12-12T11:42
в мире
анн идальго
украина
россия
париж
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали мэра Парижа Анн Идальго за заявление о причинах конфликта на Украине. Так, выступая на форуме, посвященном вопросу отказа от углеводородов, она объяснила украинский кризис борьбой за ископаемые ресурсы."Эти слова не имеют смысла, многие понимают, что именно действия США послужили началом конфликта между Россией и Украиной. Просто очень глупое заявление. Мэр Парижа плохо разбирается в геополитике", — написал один из комментаторов. "Оказывается, Украина — это нефтяная скважина", — сыронизировал другой. "Каждый раз думаешь, что большей глупости она сказать не может, но Идальго постоянно меня удивляет", — добавил третий. "Мадам Идальго сейчас занимается геополитикой? Лучше бы она позаботилась об уничтожении крыс в Париже, это как раз ее уровень", — поделился мнением пользователь. "Это глупо. Россия обладает крупнейшими эксплуатационными запасами угля и газа в мире. Ей не нужны украинские угольные шахты", — заключил читатель. Несколькими днями ранее на другом форуме, проходившем в Брюсселе, мэр Парижа посоветовала Киеву отказаться от ископаемого топлива, а жителям украинской столицы — пересесть с автомобилей на велосипеды. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221211/ukraina-1837920370.html
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в мире, анн идальго, украина, россия, париж
В мире, Анн Идальго, Украина, Россия, Париж
10:19 12.12.2022 (обновлено: 11:42 12.12.2022)
 
Заявление мэра Парижа о причинах конфликта на Украине шокировало французов

Читатели Le Figaro раскритиковали мэра Парижа после слов о причинах конфликта на Украине

© РИА Новости / Гильем Бейкер / Перейти в медиабанкМэр Парижа Анн Идальго
Мэр Парижа Анн Идальго - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Гильем Бейкер
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Мэр Парижа Анн Идальго. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали мэра Парижа Анн Идальго за заявление о причинах конфликта на Украине.
Так, выступая на форуме, посвященном вопросу отказа от углеводородов, она объяснила украинский кризис борьбой за ископаемые ресурсы.
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11 декабря, 21:19
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"Эти слова не имеют смысла, многие понимают, что именно действия США послужили началом конфликта между Россией и Украиной. Просто очень глупое заявление. Мэр Парижа плохо разбирается в геополитике", — написал один из комментаторов.
"Оказывается, Украина — это нефтяная скважина", — сыронизировал другой.
"Каждый раз думаешь, что большей глупости она сказать не может, но Идальго постоянно меня удивляет", — добавил третий.
"Мадам Идальго сейчас занимается геополитикой? Лучше бы она позаботилась об уничтожении крыс в Париже, это как раз ее уровень", — поделился мнением пользователь.
"Это глупо. Россия обладает крупнейшими эксплуатационными запасами угля и газа в мире. Ей не нужны украинские угольные шахты", — заключил читатель.
Несколькими днями ранее на другом форуме, проходившем в Брюсселе, мэр Парижа посоветовала Киеву отказаться от ископаемого топлива, а жителям украинской столицы — пересесть с автомобилей на велосипеды.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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