https://ria.ru/20221212/tpu-1837427358.html

Ученые придумали, как достичь эффекта невидимости

Ученые придумали, как достичь эффекта невидимости - РИА Новости, 12.12.2022

Ученые придумали, как достичь эффекта невидимости

Ученые ТПУ совместно с зарубежными коллегами разработали и протестировали формулу для создания многонаправленного эффекта оптической невидимости. Они... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T03:00

2022-12-12T03:00

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ученые ТПУ совместно с зарубежными коллегами разработали и протестировали формулу для создания многонаправленного эффекта оптической невидимости. Они использовали полностью диэлектрическую среду, которая скрывает металлический материал или объект от падающей плоской волны. Результаты исследования опубликованы в журнале Nanomaterials.Одним из самых интригующих и загадочных оптических явлений является "невидимость". В общем случае оптическая "невидимость" означает, что электромагнитная волна, падающая на объект, должна сохранять свои свойства (амплитуду и фазу) после прохождения через объект. В общем случае это невозможно из-за эффектов дифракции, рефракции и рассеяния волн. Для реализации электромагнитной "невидимости", поле за теневой частью объекта, который предполагается сделать "невидимым" должно быть реконструировано и скорректировано, чтобы оно совпадало с падающей волной.Пионерские работы в этой области были сделаны Ульфом Леонхардтом и Джоном Брайаном Пендри около 15 лет назад. Новое направление получило название трансформационной оптики. С тех пор ученые предложили много различных физических концепций к построению "невидимых" оптических материалов и поверхностей, сообщил профессор отделения электронной инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политехнического университета (ТПУ) Игорь Минин.Разработанный "плащ" состоит из полилактида (PLA), который представляет собой биоразлагаемый термопластичный полимер с низкими потерями и низким значением диэлектрической проницаемости. Этот диэлектрический материал широко используется в технологии трехмерной аддитивной печати."Преимущество и новизна предложенной схемы состоит в том, что в отличие от методов трансформационной оптики, требующей использования искусственных материалов, отсутствующих в природе, наш подход основан на использовании широко распространенных диэлектрических материалов. Используя этот подход, была разработана структура для создания эффекта невидимости, которая обеспечивает его электромагнитное "скрытие" с разных направлений", – пояснил Минин.Исследования были выполнены на основе моделирования с помощью решения трехмерных уравнений Максвелла, после чего было, используя эффект масштабируемости, проведено их экспериментальное подтверждение в микроволновом диапазоне.Игорь Минин отметил, что, несмотря на фундаментальный характер работы, рассмотренные эффекты могут быть использованы для создания различных датчиков, которые при интеграции в исследуемую среду не вызывают искажений поля и не влияют на результат измерений. Дальнейшая задача научного коллектива – расширять возможности метода и оптимизировать его характеристики.ТПУ – участник программы Минобрнауки России "Приоритет 2030".

https://ria.ru/20221004/tpu-1821239162.html

https://ria.ru/20220324/samarskiy_universitet-1779798288.html

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