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Пушилин обвинил Украину в террористических методах ведения боевых действий

Пушилин обвинил Украину в террористических методах ведения боевых действий - РИА Новости, 12.12.2022

Пушилин обвинил Украину в террористических методах ведения боевых действий

Киевский режим перешел к террористическим методам ведения войны, утаить это от западной общественности невозможно, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:49

2022-12-12T10:49

2022-12-12T10:49

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

безопасность

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Киевский режим перешел к террористическим методам ведения войны, утаить это от западной общественности невозможно, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, украинские военные обстреливают больницы, детские сады, жилые кварталы в Донецке и других населенных пунктах ДНР, делают это и днем, и ночью."Очень сложно утаить, что киевский режим перешел к абсолютно террористическим методам ведения войны. Это сложно стало скрывать от общественности, западной в частности", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

донецкая народная республика

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украина

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Кирилл Волков

денис пушилин, донецкая народная республика, безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр