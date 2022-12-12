https://ria.ru/20221212/tailand-1838085851.html

В Таиланде встретили 10-миллионного туриста

В Таиланде встретили 10-миллионного туриста - РИА Новости, 12.12.2022

В Таиланде встретили 10-миллионного туриста

Таиланд отпраздновал прибытие своего 10-миллионного иностранного туриста в этом году, которым оказался гражданин Саудовской Аравии, премьер-министр страны Прают РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:22

2022-12-12T16:22

2022-12-12T16:35

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прают чан-оча

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бангкок

саудовская аравия

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Таиланд отпраздновал прибытие своего 10-миллионного иностранного туриста в этом году, которым оказался гражданин Саудовской Аравии, премьер-министр страны Прают Чан-Оча лично встретил путешественника в аэропорту Бангкока, сообщило министерство туризма Таиланда на своем сайте.Министерство отметило, что "все минувшие выходные посетителей встречали в каждом из семи международных аэропортов Таиланда фанфарами, дожидаясь особого 10-миллионного гостя". Счастливым "юбилейным" туристом оказался гражданин Саудовской Аравии. Он "был осыпан подарками в аэропорту Бангкока, на церемонии лично присутствовал премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча".Турист получил бесплатный ваучер на рейс от авиакомпании Saudia Airlines, бесплатный трансфер на лимузине из аэропорта и подарочные сертификаты от роскошных отелей Бангкока.В 2019 году Таиланд принял около 40 миллионов человек, однако из-за пандемии COVID-19 этот показатель значительно упал. По данным министерства туризма страны, Таиланд надеется принять 20 миллионов гостей в 2023 году, удвоив последний результат.Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что туристический поток из России в Таиланд вырос в ноябре 2022 года более чем в два раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 109,4 тысячи человек. До пандемии в 2019 году в Таиланде отдохнули почти 1,5 миллиона российских туристов. Страна входила в пятерку самых популярных направлений зарубежного отдыха россиян.Этой зимой жители 15 регионов России смогут посетить Таиланд через прямые чартерные и регулярные рейсы.

https://ria.ru/20221207/tailand-1836943869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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