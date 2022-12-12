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В Нижегородской области более 17 тысяч жителей остаются без света - РИА Новости, 12.12.2022
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В Нижегородской области более 17 тысяч жителей остаются без света
В Нижегородской области более 17 тысяч жителей остаются без света - РИА Новости, 12.12.2022
В Нижегородской области более 17 тысяч жителей остаются без света
Более 17 тысяч человек в 131 населённом пункте Нижегородской области остаются без света из-за ледяного дождя, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:55
2022-12-12T19:56
происшествия
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
электричество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Более 17 тысяч человек в 131 населённом пункте Нижегородской области остаются без света из-за ледяного дождя, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что в ночь на 11 декабря в Нижегородской области прошел ледяной дождь, который привёл к нарушениям энергоснабжения в 13 районах региона."По данным на 17.00 12 декабря, в 131 населенном пункте Нижегородской области нарушено электроснабжение. Это затрагивает более 17 тысяч человек. На местах отключений электроснабжения работает более 200 бригад – около 1000 человек, которые используют более 300 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.Отмечается, что за минувшие сутки в ходе аварийно-восстановительных работ были заменены и выправлены опоры, заменены провода, расчищены и расширены трассы высоковольтных линий. Также устранялись обрывы, перетягивались провода, вырубались и снимались с проводов деревья.На базе Главного управления МЧС России по Нижегородской области действует оперативный штаб, оперативные штабы организованы в 22 муниципальных образованиях. Для жителей подготовлены пункты временного размещения.
https://ria.ru/20221212/aeroporty-1838172991.html
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происшествия, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, электричество
Происшествия, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода, Электричество
19:55 12.12.2022 (обновлено: 19:56 12.12.2022)
 
В Нижегородской области более 17 тысяч жителей остаются без света

В Нижегородской области более 17 тысяч жителей остаются без света из-за ледяного дождя

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в медиабанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Более 17 тысяч человек в 131 населённом пункте Нижегородской области остаются без света из-за ледяного дождя, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 декабря в Нижегородской области прошел ледяной дождь, который привёл к нарушениям энергоснабжения в 13 районах региона.
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"По данным на 17.00 12 декабря, в 131 населенном пункте Нижегородской области нарушено электроснабжение. Это затрагивает более 17 тысяч человек. На местах отключений электроснабжения работает более 200 бригад – около 1000 человек, которые используют более 300 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за минувшие сутки в ходе аварийно-восстановительных работ были заменены и выправлены опоры, заменены провода, расчищены и расширены трассы высоковольтных линий. Также устранялись обрывы, перетягивались провода, вырубались и снимались с проводов деревья.
На базе Главного управления МЧС России по Нижегородской области действует оперативный штаб, оперативные штабы организованы в 22 муниципальных образованиях. Для жителей подготовлены пункты временного размещения.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПогодаЭлектричество
 
 
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