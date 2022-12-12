https://ria.ru/20221212/svet-1838181851.html

В Нижегородской области более 17 тысяч жителей остаются без света

В Нижегородской области более 17 тысяч жителей остаются без света - РИА Новости, 12.12.2022

В Нижегородской области более 17 тысяч жителей остаются без света

Более 17 тысяч человек в 131 населённом пункте Нижегородской области остаются без света из-за ледяного дождя, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:55

2022-12-12T19:55

2022-12-12T19:56

происшествия

нижегородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Более 17 тысяч человек в 131 населённом пункте Нижегородской области остаются без света из-за ледяного дождя, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что в ночь на 11 декабря в Нижегородской области прошел ледяной дождь, который привёл к нарушениям энергоснабжения в 13 районах региона."По данным на 17.00 12 декабря, в 131 населенном пункте Нижегородской области нарушено электроснабжение. Это затрагивает более 17 тысяч человек. На местах отключений электроснабжения работает более 200 бригад – около 1000 человек, которые используют более 300 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.Отмечается, что за минувшие сутки в ходе аварийно-восстановительных работ были заменены и выправлены опоры, заменены провода, расчищены и расширены трассы высоковольтных линий. Также устранялись обрывы, перетягивались провода, вырубались и снимались с проводов деревья.На базе Главного управления МЧС России по Нижегородской области действует оперативный штаб, оперативные штабы организованы в 22 муниципальных образованиях. Для жителей подготовлены пункты временного размещения.

https://ria.ru/20221212/aeroporty-1838172991.html

https://ria.ru/20221208/svet-1837301329.html

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, электричество