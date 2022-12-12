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Сугробы в Москве уменьшились почти вдвое из-за дождя - РИА Новости, 12.12.2022
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Сугробы в Москве уменьшились почти вдвое из-за дождя
Сугробы в Москве уменьшились почти вдвое из-за дождя - РИА Новости, 12.12.2022
Сугробы в Москве уменьшились почти вдвое из-за дождя
Сугробы в Москве на фоне потепления и ливня "сдулись" почти вдвое, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:58
2022-12-12T09:58
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сугробы в Москве на фоне потепления и ливня "сдулись" почти вдвое, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате мощной оттепели и аномальных дождей снежный покров в столичном регионе заметно уменьшился. Если вчера утром на главной столичной метеостанции ВДНХ высота сугробов составляла 20 сантиметров, то сегодня это 12 сантиметров, на Балчуге -13 сантиметров, в Тушино – 15 сантиметров ", - рассказал Тишковец.По его словам, в ближайшие сутки снег продолжит проседать и его слой уменьшится до 7 сантиметров. "Однако к середине недели вернутся легкие морозы, вновь пойдут обильные снегопады, благодаря чему снежный покров начнет стремительно восстанавливаться. В среду высота снежного покрова составит 15-18 сантиметров, а к выходным в Москве вновь образуются 20-сантиметровые сугробы", - добавил метеоролог.
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москва, общество, погода
Москва, Общество, Погода
09:58 12.12.2022
 
Сугробы в Москве уменьшились почти вдвое из-за дождя

Синоптик Тишковец: сугробы в Москве уменьшились почти вдвое из-за дождя и потепления

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади
Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сугробы в Москве на фоне потепления и ливня "сдулись" почти вдвое, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате мощной оттепели и аномальных дождей снежный покров в столичном регионе заметно уменьшился. Если вчера утром на главной столичной метеостанции ВДНХ высота сугробов составляла 20 сантиметров, то сегодня это 12 сантиметров, на Балчуге -13 сантиметров, в Тушино – 15 сантиметров ", - рассказал Тишковец.
По его словам, в ближайшие сутки снег продолжит проседать и его слой уменьшится до 7 сантиметров. "Однако к середине недели вернутся легкие морозы, вновь пойдут обильные снегопады, благодаря чему снежный покров начнет стремительно восстанавливаться. В среду высота снежного покрова составит 15-18 сантиметров, а к выходным в Москве вновь образуются 20-сантиметровые сугробы", - добавил метеоролог.
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