https://ria.ru/20221212/sugroby-1837966373.html
Сугробы в Москве уменьшились почти вдвое из-за дождя
Сугробы в Москве уменьшились почти вдвое из-за дождя - РИА Новости, 12.12.2022
Сугробы в Москве уменьшились почти вдвое из-за дождя
Сугробы в Москве на фоне потепления и ливня "сдулись" почти вдвое, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:58
2022-12-12T09:58
2022-12-12T09:58
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сугробы в Москве на фоне потепления и ливня "сдулись" почти вдвое, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате мощной оттепели и аномальных дождей снежный покров в столичном регионе заметно уменьшился. Если вчера утром на главной столичной метеостанции ВДНХ высота сугробов составляла 20 сантиметров, то сегодня это 12 сантиметров, на Балчуге -13 сантиметров, в Тушино – 15 сантиметров ", - рассказал Тишковец.По его словам, в ближайшие сутки снег продолжит проседать и его слой уменьшится до 7 сантиметров. "Однако к середине недели вернутся легкие морозы, вновь пойдут обильные снегопады, благодаря чему снежный покров начнет стремительно восстанавливаться. В среду высота снежного покрова составит 15-18 сантиметров, а к выходным в Москве вновь образуются 20-сантиметровые сугробы", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20221212/nepogoda-1837948603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода
Сугробы в Москве уменьшились почти вдвое из-за дождя
Синоптик Тишковец: сугробы в Москве уменьшились почти вдвое из-за дождя и потепления
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сугробы в Москве на фоне потепления и ливня "сдулись" почти вдвое, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате мощной оттепели и аномальных дождей снежный покров в столичном регионе заметно уменьшился. Если вчера утром на главной столичной метеостанции ВДНХ высота сугробов составляла 20 сантиметров, то сегодня это 12 сантиметров, на Балчуге -13 сантиметров, в Тушино – 15 сантиметров ", - рассказал Тишковец.
По его словам, в ближайшие сутки снег продолжит проседать и его слой уменьшится до 7 сантиметров. "Однако к середине недели вернутся легкие морозы, вновь пойдут обильные снегопады, благодаря чему снежный покров начнет стремительно восстанавливаться. В среду высота снежного покрова составит 15-18 сантиметров, а к выходным в Москве вновь образуются 20-сантиметровые сугробы", - добавил метеоролог.