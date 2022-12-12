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В МИД назвали Стамбул удобной площадкой для контактов России и США - РИА Новости, 12.12.2022
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В МИД назвали Стамбул удобной площадкой для контактов России и США
В МИД назвали Стамбул удобной площадкой для контактов России и США - РИА Новости, 12.12.2022
В МИД назвали Стамбул удобной площадкой для контактов России и США
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Стамбул является удобной площадкой для контактов между РФ и США, но Москва не видит конструктивного подхода... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:29
2022-12-12T10:29
в мире
россия
стамбул
сша
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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СТАМБУЛ, 12 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Стамбул является удобной площадкой для контактов между РФ и США, но Москва не видит конструктивного подхода Вашингтона.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о проходящей в Турции встрече США и РФ по визовым вопросам на уровне профильных департаментов. По его словам, встреча в Стамбуле не является сигналом, что Москва возобновляет диалог с Вашингтоном по крупным темам, это технический контакт."Такие контакты ведутся на отдельном треке. Стамбул является удобной площадкой для подобного рода контактов. Могу сказать, что любые контакты полезны, но, к сожалению, мы не видим конструктивного подхода с американской стороны, нацеленного на конкретные результаты", - сказал Вершинин российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.
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в мире, россия, стамбул, сша, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Стамбул, США, Сергей Вершинин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:29 12.12.2022
 
В МИД назвали Стамбул удобной площадкой для контактов России и США

Замглавы МИД Вершинин назвал Стамбул удобной площадкой для контактов России и США

© Фото : Минобороны РоссииФлаги Турции, России и США
Флаги Турции, России и США - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Минобороны России
Флаги Турции, России и США. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 12 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Стамбул является удобной площадкой для контактов между РФ и США, но Москва не видит конструктивного подхода Вашингтона.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о проходящей в Турции встрече США и РФ по визовым вопросам на уровне профильных департаментов. По его словам, встреча в Стамбуле не является сигналом, что Москва возобновляет диалог с Вашингтоном по крупным темам, это технический контакт.
"Такие контакты ведутся на отдельном треке. Стамбул является удобной площадкой для подобного рода контактов. Могу сказать, что любые контакты полезны, но, к сожалению, мы не видим конструктивного подхода с американской стороны, нацеленного на конкретные результаты", - сказал Вершинин российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 16:21
Место переговоров России и США в Стамбуле держат в секрете, пишут СМИ
 
В миреРоссияСтамбулСШАСергей ВершининМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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