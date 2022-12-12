https://ria.ru/20221212/stambul-1837975541.html

В МИД назвали Стамбул удобной площадкой для контактов России и США

В МИД назвали Стамбул удобной площадкой для контактов России и США - РИА Новости, 12.12.2022

В МИД назвали Стамбул удобной площадкой для контактов России и США

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Стамбул является удобной площадкой для контактов между РФ и США, но Москва не видит конструктивного подхода... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:29

2022-12-12T10:29

2022-12-12T10:29

в мире

россия

стамбул

сша

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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СТАМБУЛ, 12 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Стамбул является удобной площадкой для контактов между РФ и США, но Москва не видит конструктивного подхода Вашингтона.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о проходящей в Турции встрече США и РФ по визовым вопросам на уровне профильных департаментов. По его словам, встреча в Стамбуле не является сигналом, что Москва возобновляет диалог с Вашингтоном по крупным темам, это технический контакт."Такие контакты ведутся на отдельном треке. Стамбул является удобной площадкой для подобного рода контактов. Могу сказать, что любые контакты полезны, но, к сожалению, мы не видим конструктивного подхода с американской стороны, нацеленного на конкретные результаты", - сказал Вершинин российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.

https://ria.ru/20221209/peregovory-1837531592.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, стамбул, сша, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)