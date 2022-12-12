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США одним решением могут разрушить единство Запада, пишет WP - РИА Новости, 12.12.2022
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США одним решением могут разрушить единство Запада, пишет WP
США одним решением могут разрушить единство Запада, пишет WP - РИА Новости, 12.12.2022
США одним решением могут разрушить единство Запада, пишет WP
Протекционистский экономический курс администрации президента США Джо Байдена разрушает единство Запада, пишет политический аналитик Фарид Закария в статье для... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:11
2022-12-12T16:45
джо байден
сша
евросоюз
европа
цены на нефть
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Протекционистский экономический курс администрации президента США Джо Байдена разрушает единство Запада, пишет политический аналитик Фарид Закария в статье для газеты The Washington Post. "Европейских лидеров тревожит, насколько протекционистской оказалась экономическая политика Белого дома, которая уделяет особое место американским товарам и щедро субсидирует свои зеленые технологии", — отметил автор.По его словам, такие меры нарушают правила свободной торговли, лежащие в основе международной системы, которую Вашингтон продвигает с конца 1940-х годов. Так, один высокопоставленный европейский чиновник даже покинул саммит США — ЕС, поскольку Соединенные Штаты, на его взгляд, не заботятся об опасениях военного блока, рассказал Закария."Напряженность продолжит расти, потому что страдание Европы будет только усиливаться. Столкнувшись с тем, что цены на природный газ в семь, а на электроэнергию в десять раз выше, чем в предыдущие два десятилетия, многие европейские компании начинают понимать, что они просто-напросто не могут конкурировать", — пояснил эксперт.Он считает, что по мере снижения уровня жизни простых европейцев и переноса местных компаний в США трения между Вашингтоном и Брюсселем будут затруднять их сотрудничество в противостоянии России. "В конце концов европейские и другие страны начнут отвечать на американский протекционизм своими собственными контрмерами. В результате открытая международная система торговли начнет закрываться", — подытожил Закария.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ.Владимир Путин не раз подчеркивал, что ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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джо байден, сша, евросоюз, европа, цены на нефть, в мире, владимир путин
Джо Байден, США, Евросоюз, Европа, Цены на нефть, В мире, Владимир Путин
16:11 12.12.2022 (обновлено: 16:45 12.12.2022)
 
США одним решением могут разрушить единство Запада, пишет WP

Washigton Post: протекционистская экономическая политика Байдена разрушает единство Запада

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Протекционистский экономический курс администрации президента США Джо Байдена разрушает единство Запада, пишет политический аналитик Фарид Закария в статье для газеты The Washington Post.

"Европейских лидеров тревожит, насколько протекционистской оказалась экономическая политика Белого дома, которая уделяет особое место американским товарам и щедро субсидирует свои зеленые технологии", — отметил автор.
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По его словам, такие меры нарушают правила свободной торговли, лежащие в основе международной системы, которую Вашингтон продвигает с конца 1940-х годов. Так, один высокопоставленный европейский чиновник даже покинул саммит США — ЕС, поскольку Соединенные Штаты, на его взгляд, не заботятся об опасениях военного блока, рассказал Закария.

"Напряженность продолжит расти, потому что страдание Европы будет только усиливаться. Столкнувшись с тем, что цены на природный газ в семь, а на электроэнергию в десять раз выше, чем в предыдущие два десятилетия, многие европейские компании начинают понимать, что они просто-напросто не могут конкурировать", — пояснил эксперт.

Он считает, что по мере снижения уровня жизни простых европейцев и переноса местных компаний в США трения между Вашингтоном и Брюсселем будут затруднять их сотрудничество в противостоянии России.
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"В конце концов европейские и другие страны начнут отвечать на американский протекционизм своими собственными контрмерами. В результате открытая международная система торговли начнет закрываться", — подытожил Закария.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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