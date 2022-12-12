16:11 12.12.2022 (обновлено: 16:45 12.12.2022)
США одним решением могут разрушить единство Запада, пишет WP
Washigton Post: протекционистская экономическая политика Байдена разрушает единство Запада
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Протекционистский экономический курс администрации президента США Джо Байдена разрушает единство Запада, пишет политический аналитик Фарид Закария в статье для газеты The Washington Post.
"Европейских лидеров тревожит, насколько протекционистской оказалась экономическая политика Белого дома, которая уделяет особое место американским товарам и щедро субсидирует свои зеленые технологии", — отметил автор.
"Европейских лидеров тревожит, насколько протекционистской оказалась экономическая политика Белого дома, которая уделяет особое место американским товарам и щедро субсидирует свои зеленые технологии", — отметил автор.
По его словам, такие меры нарушают правила свободной торговли, лежащие в основе международной системы, которую Вашингтон продвигает с конца 1940-х годов. Так, один высокопоставленный европейский чиновник даже покинул саммит США — ЕС, поскольку Соединенные Штаты, на его взгляд, не заботятся об опасениях военного блока, рассказал Закария.
"Напряженность продолжит расти, потому что страдание Европы будет только усиливаться. Столкнувшись с тем, что цены на природный газ в семь, а на электроэнергию в десять раз выше, чем в предыдущие два десятилетия, многие европейские компании начинают понимать, что они просто-напросто не могут конкурировать", — пояснил эксперт.
Он считает, что по мере снижения уровня жизни простых европейцев и переноса местных компаний в США трения между Вашингтоном и Брюсселем будут затруднять их сотрудничество в противостоянии России.
"Напряженность продолжит расти, потому что страдание Европы будет только усиливаться. Столкнувшись с тем, что цены на природный газ в семь, а на электроэнергию в десять раз выше, чем в предыдущие два десятилетия, многие европейские компании начинают понимать, что они просто-напросто не могут конкурировать", — пояснил эксперт.
Он считает, что по мере снижения уровня жизни простых европейцев и переноса местных компаний в США трения между Вашингтоном и Брюсселем будут затруднять их сотрудничество в противостоянии России.
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"В конце концов европейские и другие страны начнут отвечать на американский протекционизм своими собственными контрмерами. В результате открытая международная система торговли начнет закрываться", — подытожил Закария.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ.
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