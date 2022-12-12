https://ria.ru/20221212/ssha-1838111194.html

США одним решением могут разрушить единство Запада, пишет WP

США одним решением могут разрушить единство Запада, пишет WP - РИА Новости, 12.12.2022

США одним решением могут разрушить единство Запада, пишет WP

Протекционистский экономический курс администрации президента США Джо Байдена разрушает единство Запада, пишет политический аналитик Фарид Закария в статье для... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:11

2022-12-12T16:11

2022-12-12T16:45

джо байден

сша

евросоюз

европа

цены на нефть

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Протекционистский экономический курс администрации президента США Джо Байдена разрушает единство Запада, пишет политический аналитик Фарид Закария в статье для газеты The Washington Post. "Европейских лидеров тревожит, насколько протекционистской оказалась экономическая политика Белого дома, которая уделяет особое место американским товарам и щедро субсидирует свои зеленые технологии", — отметил автор.По его словам, такие меры нарушают правила свободной торговли, лежащие в основе международной системы, которую Вашингтон продвигает с конца 1940-х годов. Так, один высокопоставленный европейский чиновник даже покинул саммит США — ЕС, поскольку Соединенные Штаты, на его взгляд, не заботятся об опасениях военного блока, рассказал Закария."Напряженность продолжит расти, потому что страдание Европы будет только усиливаться. Столкнувшись с тем, что цены на природный газ в семь, а на электроэнергию в десять раз выше, чем в предыдущие два десятилетия, многие европейские компании начинают понимать, что они просто-напросто не могут конкурировать", — пояснил эксперт.Он считает, что по мере снижения уровня жизни простых европейцев и переноса местных компаний в США трения между Вашингтоном и Брюсселем будут затруднять их сотрудничество в противостоянии России. "В конце концов европейские и другие страны начнут отвечать на американский протекционизм своими собственными контрмерами. В результате открытая международная система торговли начнет закрываться", — подытожил Закария.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ.Владимир Путин не раз подчеркивал, что ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221212/klin-1837939735.html

https://ria.ru/20221207/evropa-1836870896.html

https://ria.ru/20221206/okean-1836521819.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

джо байден, сша, евросоюз, европа, цены на нефть, в мире, владимир путин