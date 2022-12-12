Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиАлексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО
ТУЛА, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с мобилизованными туляками и командирами их подразделений перед отправкой в зону проведения СВО и передал дополнительную экипировку и спецоборудование, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
По словам собеседника агентства, губернатор посетил одну из воинских частей в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные, в том числе и жители Тульской области..
"В этом строю – парни из Тульской, Липецкой, Воронежской, Курской и Рязанской области. Но для меня здесь нет деления по регионам. Вы – единое боевое подразделение. Нет разницы, какой вы национальности, веры и места жительства. В этом строю – одна семья и братья по оружию – настоящие патриоты, которые встали на защиту Отечества и нашего будущего. Как губернатор Тульской области хочу от себя лично, от своих коллег – глав других субъектов РФ, которые включены в работу по оказанию помощи, – и от имени жителей всех регионов поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на призыв Родины", - сказал Дюмин, обращаясь к бойцам.
В пресс-службе правительства региона отметили, что по инициативе губернатора мобилизованные туляки регулярно получают дополнительную экипировку и специальное оборудование: медицинские аптечки, теплое обмундирование и обувь, рейдовые рюкзаки, квадрокоптеры, оптические прицелы, тепловизоры. В этот раз такие же комплекты были доставлены в эту воинскую часть и для военнослужащих, призванных из других регионов. Также губернатор передал им четыре автомобиля УАЗ и семь квадроциклов.
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиАлексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО
Он заверил бойцов, что вместе с руководителями других субъектов будут держать на личном контроле заботу об их родных и близких, им будет оказываться вся необходимая поддержка.