https://ria.ru/20221212/spetsoborudovanie-1837992103.html

Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО

Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО - РИА Новости, 12.12.2022

Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с мобилизованными туляками и командирами их подразделений перед отправкой в зону проведения СВО и передал... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:24

2022-12-12T11:24

2022-12-12T11:24

тульская область

алексей дюмин

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ТУЛА, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с мобилизованными туляками и командирами их подразделений перед отправкой в зону проведения СВО и передал дополнительную экипировку и спецоборудование, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.По словам собеседника агентства, губернатор посетил одну из воинских частей в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные, в том числе и жители Тульской области.. "В этом строю – парни из Тульской, Липецкой, Воронежской, Курской и Рязанской области. Но для меня здесь нет деления по регионам. Вы – единое боевое подразделение. Нет разницы, какой вы национальности, веры и места жительства. В этом строю – одна семья и братья по оружию – настоящие патриоты, которые встали на защиту Отечества и нашего будущего. Как губернатор Тульской области хочу от себя лично, от своих коллег – глав других субъектов РФ, которые включены в работу по оказанию помощи, – и от имени жителей всех регионов поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на призыв Родины", - сказал Дюмин, обращаясь к бойцам.В пресс-службе правительства региона отметили, что по инициативе губернатора мобилизованные туляки регулярно получают дополнительную экипировку и специальное оборудование: медицинские аптечки, теплое обмундирование и обувь, рейдовые рюкзаки, квадрокоптеры, оптические прицелы, тепловизоры. В этот раз такие же комплекты были доставлены в эту воинскую часть и для военнослужащих, призванных из других регионов. Также губернатор передал им четыре автомобиля УАЗ и семь квадроциклов. Он заверил бойцов, что вместе с руководителями других субъектов будут держать на личном контроле заботу об их родных и близких, им будет оказываться вся необходимая поддержка.

https://ria.ru/20221201/dyumin-1835504123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин