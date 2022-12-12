Рейтинг@Mail.ru
Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20221212/spetsoborudovanie-1837992103.html
Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО
Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО - РИА Новости, 12.12.2022
Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с мобилизованными туляками и командирами их подразделений перед отправкой в зону проведения СВО и передал... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:24
2022-12-12T11:24
тульская область
алексей дюмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837989709_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_9b0f9f08cd12494aa146e680a15c818e.jpg
ТУЛА, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с мобилизованными туляками и командирами их подразделений перед отправкой в зону проведения СВО и передал дополнительную экипировку и спецоборудование, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.По словам собеседника агентства, губернатор посетил одну из воинских частей в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные, в том числе и жители Тульской области.. "В этом строю – парни из Тульской, Липецкой, Воронежской, Курской и Рязанской области. Но для меня здесь нет деления по регионам. Вы – единое боевое подразделение. Нет разницы, какой вы национальности, веры и места жительства. В этом строю – одна семья и братья по оружию – настоящие патриоты, которые встали на защиту Отечества и нашего будущего. Как губернатор Тульской области хочу от себя лично, от своих коллег – глав других субъектов РФ, которые включены в работу по оказанию помощи, – и от имени жителей всех регионов поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на призыв Родины", - сказал Дюмин, обращаясь к бойцам.В пресс-службе правительства региона отметили, что по инициативе губернатора мобилизованные туляки регулярно получают дополнительную экипировку и специальное оборудование: медицинские аптечки, теплое обмундирование и обувь, рейдовые рюкзаки, квадрокоптеры, оптические прицелы, тепловизоры. В этот раз такие же комплекты были доставлены в эту воинскую часть и для военнослужащих, призванных из других регионов. Также губернатор передал им четыре автомобиля УАЗ и семь квадроциклов. Он заверил бойцов, что вместе с руководителями других субъектов будут держать на личном контроле заботу об их родных и близких, им будет оказываться вся необходимая поддержка.
https://ria.ru/20221201/dyumin-1835504123.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837989709_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_2b807d65ece7b383dabe57dd4cb38e2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей дюмин
Тульская область, Алексей Дюмин
11:24 12.12.2022
 

Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиАлексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО
Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО
Читать ria.ru в
ТУЛА, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с мобилизованными туляками и командирами их подразделений перед отправкой в зону проведения СВО и передал дополнительную экипировку и спецоборудование, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
По словам собеседника агентства, губернатор посетил одну из воинских частей в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные, в том числе и жители Тульской области..
Алексей Дюмин встретился с материями военных-участников СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 11:58Тульская область
Алексей Дюмин встретился с материями военных-участников СВО
"В этом строю – парни из Тульской, Липецкой, Воронежской, Курской и Рязанской области. Но для меня здесь нет деления по регионам. Вы – единое боевое подразделение. Нет разницы, какой вы национальности, веры и места жительства. В этом строю – одна семья и братья по оружию – настоящие патриоты, которые встали на защиту Отечества и нашего будущего. Как губернатор Тульской области хочу от себя лично, от своих коллег – глав других субъектов РФ, которые включены в работу по оказанию помощи, – и от имени жителей всех регионов поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на призыв Родины", - сказал Дюмин, обращаясь к бойцам.
В пресс-службе правительства региона отметили, что по инициативе губернатора мобилизованные туляки регулярно получают дополнительную экипировку и специальное оборудование: медицинские аптечки, теплое обмундирование и обувь, рейдовые рюкзаки, квадрокоптеры, оптические прицелы, тепловизоры. В этот раз такие же комплекты были доставлены в эту воинскую часть и для военнослужащих, призванных из других регионов. Также губернатор передал им четыре автомобиля УАЗ и семь квадроциклов.
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиАлексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО
Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Алексей Дюмин передал спецоборудование для военных в зону СВО
Он заверил бойцов, что вместе с руководителями других субъектов будут держать на личном контроле заботу об их родных и близких, им будет оказываться вся необходимая поддержка.
 
Тульская областьАлексей Дюмин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала