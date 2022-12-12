https://ria.ru/20221212/solntsepek-1838084267.html

"Солнцепеки" уничтожили около Каменки скопление живой силы и техники ВСУ

"Солнцепеки" уничтожили около Каменки скопление живой силы и техники ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022

"Солнцепеки" уничтожили около Каменки скопление живой силы и техники ВСУ

Народная милиция ДНР с помощью огнеметных систем "Солнцепек" уничтожила крупное скопление живой силы и техники ВСУ, сообщил РИА Новости военнослужащий одного из РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:01

2022-12-12T15:01

2022-12-12T17:36

специальная военная операция на украине

безопасность

каменка

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 12 дек — РИА Новости. Народная милиция ДНР с помощью огнеметных систем "Солнцепек" уничтожила крупное скопление живой силы и техники ВСУ, сообщил РИА Новости военнослужащий одного из подразделений с позывным Маргелов.Село Каменка находится к северу от Донецка, недалеко от регулярно обстреливаемой украинскими войсками Ясиноватой.Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Система предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.На боевой машине смонтированы 24 направляющих для 220-миллиметровых реактивных снарядов с объемнодетонирующей боевой частью. При ее подрыве образуется область избыточного давления, воздействующая на живую силу и укрепления."Солнцепек" стоит на вооружении армий России, Азербайджана, Армении, Алжира, Ирака, Казахстана, Сирии, Таджикистана и Саудовской Аравии. Активно применяется российскими военным в Сирии и во время спецоперации на Украине.Российская специальная военная операция проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны.

https://ria.ru/20221208/vsu-1837137134.html

https://ria.ru/20221212/spetsoperatsiya-1838035343.html

каменка

донецкая народная республика

донецк

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Уничтожение огнеметами "Солнцепек" скопления силы и техники ВСУ у Каменки Силы народной милиции ДНР уничтожили огнеметами "Солнцепек" крупное скопление силы и техники украинских войск у Каменки, сообщил РИА Новости один из военных. 2022-12-12T15:01 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, каменка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины