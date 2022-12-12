15:01 12.12.2022 (обновлено: 17:36 12.12.2022)
"Солнцепеки" уничтожили около Каменки скопление живой силы и техники ВСУ
Народная милиция ДНР огнеметами "Солнцепек" уничтожила скопление живой силы и техники ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 12 дек — РИА Новости. Народная милиция ДНР с помощью огнеметных систем "Солнцепек" уничтожила крупное скопление живой силы и техники ВСУ, сообщил РИА Новости военнослужащий одного из подразделений с позывным Маргелов.
"С помощью приданных нам ТОС "Солнцепек" по заранее разведанным дронами позициям боевиков ВСУ в районе Каменки мы нанесли удар точно по скоплению пехоты и бронированной техники врага. Исходя из данных, полученных позже от средств объективного контроля, можем констатировать, что цели были успешно поражены и полностью уничтожены", — сказал офицер.
Село Каменка находится к северу от Донецка, недалеко от регулярно обстреливаемой украинскими войсками Ясиноватой.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Система предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.
На боевой машине смонтированы 24 направляющих для 220-миллиметровых реактивных снарядов с объемнодетонирующей боевой частью. При ее подрыве образуется область избыточного давления, воздействующая на живую силу и укрепления.
"Солнцепек" стоит на вооружении армий России, Азербайджана, Армении, Алжира, Ирака, Казахстана, Сирии, Таджикистана и Саудовской Аравии. Активно применяется российскими военным в Сирии и во время спецоперации на Украине.
Российская специальная военная операция проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны.