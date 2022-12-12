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"Солнцепеки" уничтожили около Каменки скопление живой силы и техники ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/solntsepek-1838084267.html
"Солнцепеки" уничтожили около Каменки скопление живой силы и техники ВСУ
"Солнцепеки" уничтожили около Каменки скопление живой силы и техники ВСУ - РИА Новости, 12.12.2022
"Солнцепеки" уничтожили около Каменки скопление живой силы и техники ВСУ
Народная милиция ДНР с помощью огнеметных систем "Солнцепек" уничтожила крупное скопление живой силы и техники ВСУ, сообщил РИА Новости военнослужащий одного из РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:01
2022-12-12T17:36
специальная военная операция на украине
безопасность
каменка
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 12 дек — РИА Новости. Народная милиция ДНР с помощью огнеметных систем "Солнцепек" уничтожила крупное скопление живой силы и техники ВСУ, сообщил РИА Новости военнослужащий одного из подразделений с позывным Маргелов.Село Каменка находится к северу от Донецка, недалеко от регулярно обстреливаемой украинскими войсками Ясиноватой.Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Система предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.На боевой машине смонтированы 24 направляющих для 220-миллиметровых реактивных снарядов с объемнодетонирующей боевой частью. При ее подрыве образуется область избыточного давления, воздействующая на живую силу и укрепления."Солнцепек" стоит на вооружении армий России, Азербайджана, Армении, Алжира, Ирака, Казахстана, Сирии, Таджикистана и Саудовской Аравии. Активно применяется российскими военным в Сирии и во время спецоперации на Украине.Российская специальная военная операция проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны.
https://ria.ru/20221208/vsu-1837137134.html
https://ria.ru/20221212/spetsoperatsiya-1838035343.html
каменка
донецкая народная республика
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Уничтожение огнеметами "Солнцепек" скопления силы и техники ВСУ у Каменки
Силы народной милиции ДНР уничтожили огнеметами "Солнцепек" крупное скопление силы и техники украинских войск у Каменки, сообщил РИА Новости один из военных.
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безопасность, каменка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Каменка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
15:01 12.12.2022 (обновлено: 17:36 12.12.2022)
 
"Солнцепеки" уничтожили около Каменки скопление живой силы и техники ВСУ

Народная милиция ДНР огнеметами "Солнцепек" уничтожила скопление живой силы и техники ВСУ

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 12 дек — РИА Новости. Народная милиция ДНР с помощью огнеметных систем "Солнцепек" уничтожила крупное скопление живой силы и техники ВСУ, сообщил РИА Новости военнослужащий одного из подразделений с позывным Маргелов.
"С помощью приданных нам ТОС "Солнцепек" по заранее разведанным дронами позициям боевиков ВСУ в районе Каменки мы нанесли удар точно по скоплению пехоты и бронированной техники врага. Исходя из данных, полученных позже от средств объективного контроля, можем констатировать, что цели были успешно поражены и полностью уничтожены", — сказал офицер.
Село Каменка находится к северу от Донецка, недалеко от регулярно обстреливаемой украинскими войсками Ясиноватой.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Система предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.
Работа огнеметной системы Солнцепек по опорному пункту украинских войск - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 11:02Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ на Сватовском направлении
На боевой машине смонтированы 24 направляющих для 220-миллиметровых реактивных снарядов с объемнодетонирующей боевой частью. При ее подрыве образуется область избыточного давления, воздействующая на живую силу и укрепления.
"Солнцепек" стоит на вооружении армий России, Азербайджана, Армении, Алжира, Ирака, Казахстана, Сирии, Таджикистана и Саудовской Аравии. Активно применяется российскими военным в Сирии и во время спецоперации на Украине.
Российская специальная военная операция проходит с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКаменкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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