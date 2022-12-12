https://ria.ru/20221212/soldat-1838182352.html

Французского солдата, воевавшего на стороне Киева, отправят на родину

Французского солдата, воевавшего на стороне Киева, отправят на родину - РИА Новости, 12.12.2022

Французского солдата, воевавшего на стороне Киева, отправят на родину

Отправившийся воевать на Украину на стороне Киева французский солдат, который в конце ноября подорвался на мине и попросил, чтобы его перевезли на родину, будет РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:56

2022-12-12T19:56

2022-12-12T19:56

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

мария захарова

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ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Отправившийся воевать на Украину на стороне Киева французский солдат, который в конце ноября подорвался на мине и попросил, чтобы его перевезли на родину, будет доставлен во Францию, сообщило издание Figaro со ссылкой на информацию в МИД.Французский военный Антуан, отправившийся воевать на стороне Украины, в конце ноября получил серьезные ранения, наступив на мину, которая взорвалась у него под ногами. С тех пор он находился в киевской больнице, где не было возможности провести все требующиеся операции, сообщает СМИ.Молодой человек, возраст которого не сообщается, обратился к властям с просьбой отправить его на родину, где его смогут прооперировать в хороших условиях, призывая "проявить солидарность", однако не получил ответа.До сведения властей ситуацию довел бывший пилот французской армии Ксавье Тительман, который обратился к МИД Франции и лично к президенту Эммануэлю Макрону в Twitter.В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.

https://ria.ru/20221205/naemnik-1836428116.html

https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html

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в мире, эммануэль макрон, мария захарова, киев, украина, франция