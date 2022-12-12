Французского солдата, воевавшего на стороне Киева, отправят на родину
МИД: раненного миной французского солдата, воевавшего на стороне Киева, отправят на родину
Здание МИД Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Отправившийся воевать на Украину на стороне Киева французский солдат, который в конце ноября подорвался на мине и попросил, чтобы его перевезли на родину, будет доставлен во Францию, сообщило издание Figaro со ссылкой на информацию в МИД.
"Посольство Франции в Киеве поставило нас в известность о ситуации с французским военным, министерство мобилизовано, чтобы прийти ему на помощь, и остается на связи с его семьей", - передает издание сообщение ведомства.
Французский военный Антуан, отправившийся воевать на стороне Украины, в конце ноября получил серьезные ранения, наступив на мину, которая взорвалась у него под ногами. С тех пор он находился в киевской больнице, где не было возможности провести все требующиеся операции, сообщает СМИ.
Молодой человек, возраст которого не сообщается, обратился к властям с просьбой отправить его на родину, где его смогут прооперировать в хороших условиях, призывая "проявить солидарность", однако не получил ответа.
До сведения властей ситуацию довел бывший пилот французской армии Ксавье Тительман, который обратился к МИД Франции и лично к президенту Эммануэлю Макрону в Twitter.
В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.