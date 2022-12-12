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Французского солдата, воевавшего на стороне Киева, отправят на родину - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/soldat-1838182352.html
Французского солдата, воевавшего на стороне Киева, отправят на родину
Французского солдата, воевавшего на стороне Киева, отправят на родину - РИА Новости, 12.12.2022
Французского солдата, воевавшего на стороне Киева, отправят на родину
Отправившийся воевать на Украину на стороне Киева французский солдат, который в конце ноября подорвался на мине и попросил, чтобы его перевезли на родину, будет РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:56
2022-12-12T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
мария захарова
киев
украина
франция
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ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Отправившийся воевать на Украину на стороне Киева французский солдат, который в конце ноября подорвался на мине и попросил, чтобы его перевезли на родину, будет доставлен во Францию, сообщило издание Figaro со ссылкой на информацию в МИД.Французский военный Антуан, отправившийся воевать на стороне Украины, в конце ноября получил серьезные ранения, наступив на мину, которая взорвалась у него под ногами. С тех пор он находился в киевской больнице, где не было возможности провести все требующиеся операции, сообщает СМИ.Молодой человек, возраст которого не сообщается, обратился к властям с просьбой отправить его на родину, где его смогут прооперировать в хороших условиях, призывая "проявить солидарность", однако не получил ответа.До сведения властей ситуацию довел бывший пилот французской армии Ксавье Тительман, который обратился к МИД Франции и лично к президенту Эммануэлю Макрону в Twitter.В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
https://ria.ru/20221205/naemnik-1836428116.html
https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html
киев
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в мире, эммануэль макрон, мария захарова, киев, украина, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Киев, Украина, Франция
19:56 12.12.2022
 
Французского солдата, воевавшего на стороне Киева, отправят на родину

МИД: раненного миной французского солдата, воевавшего на стороне Киева, отправят на родину

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Отправившийся воевать на Украину на стороне Киева французский солдат, который в конце ноября подорвался на мине и попросил, чтобы его перевезли на родину, будет доставлен во Францию, сообщило издание Figaro со ссылкой на информацию в МИД.
"Посольство Франции в Киеве поставило нас в известность о ситуации с французским военным, министерство мобилизовано, чтобы прийти ему на помощь, и остается на связи с его семьей", - передает издание сообщение ведомства.
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в составе украинских вооруженных формирований - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 15:08Специальная военная операция на Украине
Побывавший в плену британский наемник Пиннер вернулся на Украину, пишут СМИ
Французский военный Антуан, отправившийся воевать на стороне Украины, в конце ноября получил серьезные ранения, наступив на мину, которая взорвалась у него под ногами. С тех пор он находился в киевской больнице, где не было возможности провести все требующиеся операции, сообщает СМИ.
Молодой человек, возраст которого не сообщается, обратился к властям с просьбой отправить его на родину, где его смогут прооперировать в хороших условиях, призывая "проявить солидарность", однако не получил ответа.
До сведения властей ситуацию довел бывший пилот французской армии Ксавье Тительман, который обратился к МИД Франции и лично к президенту Эммануэлю Макрону в Twitter.
В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
Мобилизованные бойцы: Русские не сдаются, победа будет за нами - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 09:30Специальная военная операция на Украине
Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронМария ЗахароваКиевУкраинаФранция
 
 
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