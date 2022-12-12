https://ria.ru/20221212/sizo-1838032968.html

В ОНК Москвы назвали избиения в следственных изоляторах редкостью

В ОНК Москвы назвали избиения в следственных изоляторах редкостью - РИА Новости, 12.12.2022

В ОНК Москвы назвали избиения в следственных изоляторах редкостью

Случаи незаконного применения силы в отношении граждан, содержащихся в следственных изоляторах Москвы, бывают, но редко, сообщила зампредседателя ОНК Москвы... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:03

2022-12-12T13:03

2022-12-12T13:07

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Случаи незаконного применения силы в отношении граждан, содержащихся в следственных изоляторах Москвы, бывают, но редко, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню прав человека."Такие жалобы (об избиении - ред.) действительно бывают, но редко. В Москве это всегда не рядовой случай. Здесь вопрос в том, применялась ли сила в принципе, и если есть объективное доказательство, то насколько законно она была применена. Потому что бывают случаи, когда объективно нужно по закону применить физическую силу. Безусловно, мы разбираемся в каждом случае. Но не всегда такие заявления оказываются достоверными", - сказала правозащитница.В качестве примера Дружинина рассказала про появившуюся в СМИ информацию о том, что двое заключенных СИЗО "Матросская тишина" вспороли себе животы."В ходе нашей проверки выяснилось, что арестованные порезали себе поверхность кожи на животах душкой от очков – одному даже медицинская помощь не потребовалась, другому – наложили швы. Они объяснили, что сделали это, выражая протест из-за того, что им отказывали открыть так называемую "кормушку". Также мы выяснили, что они систематически нарушали режим", - добавила она.Читайте полный текст интервью замглавы ОНК Москвы Ольги Дружининой >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, матросская тишина, россия, общество, онк