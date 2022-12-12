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В ОНК Москвы назвали избиения в следственных изоляторах редкостью - РИА Новости, 12.12.2022
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В ОНК Москвы назвали избиения в следственных изоляторах редкостью
В ОНК Москвы назвали избиения в следственных изоляторах редкостью - РИА Новости, 12.12.2022
В ОНК Москвы назвали избиения в следственных изоляторах редкостью
Случаи незаконного применения силы в отношении граждан, содержащихся в следственных изоляторах Москвы, бывают, но редко, сообщила зампредседателя ОНК Москвы... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:03
2022-12-12T13:07
происшествия
москва
матросская тишина
россия
общество
онк
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Случаи незаконного применения силы в отношении граждан, содержащихся в следственных изоляторах Москвы, бывают, но редко, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню прав человека."Такие жалобы (об избиении - ред.) действительно бывают, но редко. В Москве это всегда не рядовой случай. Здесь вопрос в том, применялась ли сила в принципе, и если есть объективное доказательство, то насколько законно она была применена. Потому что бывают случаи, когда объективно нужно по закону применить физическую силу. Безусловно, мы разбираемся в каждом случае. Но не всегда такие заявления оказываются достоверными", - сказала правозащитница.В качестве примера Дружинина рассказала про появившуюся в СМИ информацию о том, что двое заключенных СИЗО "Матросская тишина" вспороли себе животы."В ходе нашей проверки выяснилось, что арестованные порезали себе поверхность кожи на животах душкой от очков – одному даже медицинская помощь не потребовалась, другому – наложили швы. Они объяснили, что сделали это, выражая протест из-за того, что им отказывали открыть так называемую "кормушку". Также мы выяснили, что они систематически нарушали режим", - добавила она.Читайте полный текст интервью замглавы ОНК Москвы Ольги Дружининой &gt;&gt;
https://ria.ru/20221212/sizo-1838017796.html
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происшествия, москва, матросская тишина, россия, общество, онк
Происшествия, Москва, Матросская тишина, Россия, Общество, ОНК
13:03 12.12.2022 (обновлено: 13:07 12.12.2022)
 
В ОНК Москвы назвали избиения в следственных изоляторах редкостью

Зампред ОНК Москвы Дружинина назвала избиения в следственных изоляторах редкостью

© Фото : Unsplash/Ehsan HabashiКамера в СИЗО
Камера в СИЗО - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Unsplash/Ehsan Habashi
Камера в СИЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Случаи незаконного применения силы в отношении граждан, содержащихся в следственных изоляторах Москвы, бывают, но редко, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню прав человека.
"Такие жалобы (об избиении - ред.) действительно бывают, но редко. В Москве это всегда не рядовой случай. Здесь вопрос в том, применялась ли сила в принципе, и если есть объективное доказательство, то насколько законно она была применена. Потому что бывают случаи, когда объективно нужно по закону применить физическую силу. Безусловно, мы разбираемся в каждом случае. Но не всегда такие заявления оказываются достоверными", - сказала правозащитница.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 12:29
В ОНК Москвы ответили на вопрос о "VIP-камерах" в СИЗО
В качестве примера Дружинина рассказала про появившуюся в СМИ информацию о том, что двое заключенных СИЗО "Матросская тишина" вспороли себе животы.
"В ходе нашей проверки выяснилось, что арестованные порезали себе поверхность кожи на животах душкой от очков – одному даже медицинская помощь не потребовалась, другому – наложили швы. Они объяснили, что сделали это, выражая протест из-за того, что им отказывали открыть так называемую "кормушку". Также мы выяснили, что они систематически нарушали режим", - добавила она.
Читайте полный текст интервью замглавы ОНК Москвы Ольги Дружининой >>
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 11:53
ОНК объяснила, почему заключенных этапируют до вступления приговора в силу
 
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