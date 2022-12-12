12:29 12.12.2022 (обновлено: 13:07 12.12.2022)
В ОНК Москвы ответили на вопрос о "VIP-камерах" в СИЗО
Зампред ОНК Москвы Дружинина: "VIP-камеры" — пример ремонта, который должен быть в СИЗО
Следственный изолятор. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Так называемые "VIP-камеры" - это пример того ремонта, который должен быть во всех камерах следственных изоляторов, заявила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню прав человека.
"Я обошла все так называемые "VIP-камеры" в СИЗО "Матросская тишина". И я очень надеюсь, что когда-нибудь все камеры во всех следственных изоляторах Москвы будут выглядеть по образу и подобию тех, что называются "VIP". Потому что они образец того ремонта, который должен быть во всех СИЗО. Ничего необычного в этих камерах нет: свежевыкрашенные стены, хорошие двери в туалет, отдельный санузел, который позволяет сохранить приватность, нормальная сантехника", - сказала правозащитница.
По ее словам, сейчас хороший ремонт полностью сделан в СИЗО-7 и в СИЗО федерального значения "Матросская тишина".
"К сожалению, в силу нехватки финансирования пока нет возможности сделать все камеры такими. Но я надеюсь, что эта проблема все-таки будет решена со временем", - добавила Дружинина.
День прав человека (Human Rights Day) отмечается в мире ежегодно 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.