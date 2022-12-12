Рейтинг@Mail.ru
ОНК объяснила, почему заключенных этапируют до вступления приговора в силу - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/sizo-1838003000.html
ОНК объяснила, почему заключенных этапируют до вступления приговора в силу
ОНК объяснила, почему заключенных этапируют до вступления приговора в силу - РИА Новости, 12.12.2022
ОНК объяснила, почему заключенных этапируют до вступления приговора в силу
Из-за превышения лимита заключённых в московских следственных изоляторах подсудимых направляют в другие регионы до вступления приговора в силу, чтобы разгрузить РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:53
2022-12-12T13:06
общество
новосибирск
омск
оон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746841729_208:371:2901:1886_1920x0_80_0_0_bf5fa473c42e1ed92841f03cb0fc2f33.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Из-за превышения лимита заключённых в московских следственных изоляторах подсудимых направляют в другие регионы до вступления приговора в силу, чтобы разгрузить СИЗО, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню прав человека.Правозащитница пояснила, что, по закону, до вступления приговора в силу человек содержится в следственном изоляторе, но в законе не прописано, что человек содержится в СИЗО того региона, где, к примеру, проходит судебный процесс."Людей отправляют в СИЗО других регионов не для того, чтобы ухудшить им жизнь, а чтобы разгрузить изоляторы", - пояснила она.Из этого, по словам Дружинины, вытекает еще одна проблема. Дело в том, что заключённых могут перевести в изоляторы не самых ближайших регионов, таких как Новосибирск или Омск."Доехать туда родственникам, чтобы передать передачку или на короткое свидание, не самая легкая задача. Также не у всех есть возможность оплатить поездку адвокату в такие "ближайшие" регионы. Менять защитника на стадии рассмотрения суда в апелляционной инстанции тоже очень сложно. Конечно, все это существенно ограничивает права граждан. Мы с этим боремся, но пока не будет решена проблема перелимита, останутся такие ситуации", - подчеркнула зампред комиссии.День прав человека (Human Rights Day) отмечается в мире ежегодно 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.Читайте полный текст интервью замглавы ОНК Москвы Ольги Дружининой &gt;&gt;
https://ria.ru/20221212/sizo-1837999014.html
https://ria.ru/20221207/sizo-1837058320.html
новосибирск
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746841729_853:431:3010:2048_1920x0_80_0_0_33f65428aee494a87625591032e0c0e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новосибирск, омск, оон, россия
Общество, Новосибирск, Омск, ООН, Россия
11:53 12.12.2022 (обновлено: 13:06 12.12.2022)
 
ОНК объяснила, почему заключенных этапируют до вступления приговора в силу

ОНК: заключенных из-за переполненности СИЗО этапируют еще до вступления приговора в силу

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Из-за превышения лимита заключённых в московских следственных изоляторах подсудимых направляют в другие регионы до вступления приговора в силу, чтобы разгрузить СИЗО, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню прав человека.
Правозащитница пояснила, что, по закону, до вступления приговора в силу человек содержится в следственном изоляторе, но в законе не прописано, что человек содержится в СИЗО того региона, где, к примеру, проходит судебный процесс.
СИЗО в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 11:42
ОНК заявила о нехватке раскладушек в московских СИЗО из-за переполненности
"Людей отправляют в СИЗО других регионов не для того, чтобы ухудшить им жизнь, а чтобы разгрузить изоляторы", - пояснила она.
Из этого, по словам Дружинины, вытекает еще одна проблема. Дело в том, что заключённых могут перевести в изоляторы не самых ближайших регионов, таких как Новосибирск или Омск.
"Доехать туда родственникам, чтобы передать передачку или на короткое свидание, не самая легкая задача. Также не у всех есть возможность оплатить поездку адвокату в такие "ближайшие" регионы. Менять защитника на стадии рассмотрения суда в апелляционной инстанции тоже очень сложно. Конечно, все это существенно ограничивает права граждан. Мы с этим боремся, но пока не будет решена проблема перелимита, останутся такие ситуации", - подчеркнула зампред комиссии.
День прав человека (Human Rights Day) отмечается в мире ежегодно 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
Читайте полный текст интервью замглавы ОНК Москвы Ольги Дружининой >>
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 19:22
Путин потребовал прекратить содержание людей в СИЗО годами
 
ОбществоНовосибирскОмскООНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала