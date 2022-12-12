https://ria.ru/20221212/sizo-1838003000.html

ОНК объяснила, почему заключенных этапируют до вступления приговора в силу

ОНК объяснила, почему заключенных этапируют до вступления приговора в силу - РИА Новости, 12.12.2022

ОНК объяснила, почему заключенных этапируют до вступления приговора в силу

Из-за превышения лимита заключённых в московских следственных изоляторах подсудимых направляют в другие регионы до вступления приговора в силу, чтобы разгрузить РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:53

2022-12-12T11:53

2022-12-12T13:06

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Из-за превышения лимита заключённых в московских следственных изоляторах подсудимых направляют в другие регионы до вступления приговора в силу, чтобы разгрузить СИЗО, сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина в интервью РИА Новости, приуроченном ко Дню прав человека.Правозащитница пояснила, что, по закону, до вступления приговора в силу человек содержится в следственном изоляторе, но в законе не прописано, что человек содержится в СИЗО того региона, где, к примеру, проходит судебный процесс."Людей отправляют в СИЗО других регионов не для того, чтобы ухудшить им жизнь, а чтобы разгрузить изоляторы", - пояснила она.Из этого, по словам Дружинины, вытекает еще одна проблема. Дело в том, что заключённых могут перевести в изоляторы не самых ближайших регионов, таких как Новосибирск или Омск."Доехать туда родственникам, чтобы передать передачку или на короткое свидание, не самая легкая задача. Также не у всех есть возможность оплатить поездку адвокату в такие "ближайшие" регионы. Менять защитника на стадии рассмотрения суда в апелляционной инстанции тоже очень сложно. Конечно, все это существенно ограничивает права граждан. Мы с этим боремся, но пока не будет решена проблема перелимита, останутся такие ситуации", - подчеркнула зампред комиссии.День прав человека (Human Rights Day) отмечается в мире ежегодно 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.Читайте полный текст интервью замглавы ОНК Москвы Ольги Дружининой >>

https://ria.ru/20221212/sizo-1837999014.html

https://ria.ru/20221207/sizo-1837058320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, новосибирск, омск, оон, россия