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Путин наградил бывшего посла Сирии орденом Дружбы - РИА Новости, 12.12.2022
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Путин наградил бывшего посла Сирии орденом Дружбы
Путин наградил бывшего посла Сирии орденом Дружбы - РИА Новости, 12.12.2022
Путин наградил бывшего посла Сирии орденом Дружбы
Экс-посол Сирии в России Рияд Хаддад указом президента РФ награжден орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-сирийских отношений. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:02
2022-12-12T19:02
в мире
сирия
владимир путин
россия
риад хаддад
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экс-посол Сирии в России Рияд Хаддад указом президента РФ награжден орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-сирийских отношений.Рияд Хаддад занимал пост посла Сирии в России с 2011 по 2022 год. Эти годы совпали с кризисом и вооруженным конфликтом в Сирии, искать выход из которого пришлось в том числе послу. Так, в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
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в мире, сирия, владимир путин, россия, риад хаддад
В мире, Сирия, Владимир Путин, Россия, Риад Хаддад
19:02 12.12.2022
 
Путин наградил бывшего посла Сирии орденом Дружбы

Путин наградил бывшего посла Сирии Хаддада орденом Дружбы за вклад в укрепление отношений

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкБывший посол Сирии в России Рияд Хаддад
Бывший посол Сирии в России Рияд Хаддад - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Бывший посол Сирии в России Рияд Хаддад. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экс-посол Сирии в России Рияд Хаддад указом президента РФ награжден орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-сирийских отношений.
"За большой вклад в укрепление российско-сирийских отношений наградить орденом Дружбы Хаддада Рияда, гражданина Сирийской Арабской Республики", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Рияд Хаддад занимал пост посла Сирии в России с 2011 по 2022 год. Эти годы совпали с кризисом и вооруженным конфликтом в Сирии, искать выход из которого пришлось в том числе послу. Так, в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
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