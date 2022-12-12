Путин наградил бывшего посла Сирии орденом Дружбы
Путин наградил бывшего посла Сирии Хаддада орденом Дружбы за вклад в укрепление отношений
Бывший посол Сирии в России Рияд Хаддад. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экс-посол Сирии в России Рияд Хаддад указом президента РФ награжден орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-сирийских отношений.
"За большой вклад в укрепление российско-сирийских отношений наградить орденом Дружбы Хаддада Рияда, гражданина Сирийской Арабской Республики", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Рияд Хаддад занимал пост посла Сирии в России с 2011 по 2022 год. Эти годы совпали с кризисом и вооруженным конфликтом в Сирии, искать выход из которого пришлось в том числе послу. Так, в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.