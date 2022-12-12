https://ria.ru/20221212/siriya-1838170526.html

Путин наградил бывшего посла Сирии орденом Дружбы

Путин наградил бывшего посла Сирии орденом Дружбы - РИА Новости, 12.12.2022

Путин наградил бывшего посла Сирии орденом Дружбы

Экс-посол Сирии в России Рияд Хаддад указом президента РФ награжден орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-сирийских отношений. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:02

2022-12-12T19:02

2022-12-12T19:02

в мире

сирия

владимир путин

россия

риад хаддад

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Экс-посол Сирии в России Рияд Хаддад указом президента РФ награжден орденом Дружбы за большой вклад в укрепление российско-сирийских отношений.Рияд Хаддад занимал пост посла Сирии в России с 2011 по 2022 год. Эти годы совпали с кризисом и вооруженным конфликтом в Сирии, искать выход из которого пришлось в том числе послу. Так, в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20221124/siriya-1833828428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, владимир путин, россия, риад хаддад