https://ria.ru/20221212/siriya-1837997683.html

МИД России убеждает Турцию не начинать наземную операцию в Сирии

МИД России убеждает Турцию не начинать наземную операцию в Сирии - РИА Новости, 12.12.2022

МИД России убеждает Турцию не начинать наземную операцию в Сирии

Москва продолжает убеждать Анкару не начинать наземную операцию в Сирии, успехи на этом направлении есть, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:37

2022-12-12T11:37

2022-12-12T11:46

война в сирии

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михаил богданов

турция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва продолжает убеждать Анкару не начинать наземную операцию в Сирии, успехи на этом направлении есть, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов."Контакты продолжаются, пока операция не началась наземная, значит, есть успехи. Будем продолжать контакты",- сказал он журналистам.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

https://ria.ru/20221129/erdogan-1834889163.html

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россия

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Кирилл Волков

в мире, сирия, россия, михаил богданов, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)