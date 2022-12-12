https://ria.ru/20221212/siriya-1837997683.html
МИД России убеждает Турцию не начинать наземную операцию в Сирии
МИД России убеждает Турцию не начинать наземную операцию в Сирии - РИА Новости, 12.12.2022
МИД России убеждает Турцию не начинать наземную операцию в Сирии
Москва продолжает убеждать Анкару не начинать наземную операцию в Сирии, успехи на этом направлении есть, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:37
2022-12-12T11:37
2022-12-12T11:46
война в сирии
в мире
сирия
россия
михаил богданов
турция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва продолжает убеждать Анкару не начинать наземную операцию в Сирии, успехи на этом направлении есть, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов."Контакты продолжаются, пока операция не началась наземная, значит, есть успехи. Будем продолжать контакты",- сказал он журналистам.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
https://ria.ru/20221129/erdogan-1834889163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сирия, россия, михаил богданов, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Михаил Богданов, Турция, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:37 12.12.2022 (обновлено: 11:46 12.12.2022)
МИД России убеждает Турцию не начинать наземную операцию в Сирии
Замглавы МИД Богданов: Россия убеждает Турцию не начинать наземную операцию в Сирии