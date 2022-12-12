https://ria.ru/20221212/siriya-1837967491.html

МИД России выступил за нормализацию отношений Турции и Сирии

МИД России выступил за нормализацию отношений Турции и Сирии - РИА Новости, 12.12.2022

МИД России выступил за нормализацию отношений Турции и Сирии

Отношения Турции и Сирии – непростые, Москва выступает за их нормализацию, видит необходимость в приходе к общему знаменателю между этими двумя важными... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:06

2022-12-12T10:06

2022-12-12T10:21

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сирия

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СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Отношения Турции и Сирии – непростые, Москва выступает за их нормализацию, видит необходимость в приходе к общему знаменателю между этими двумя важными региональными странами для обеспечения стабильности и мира в регионе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная."Что касается сирийского урегулирования, этот вопрос обсуждался подробно (в ходе переговоров в Стамбуле - ред.) и делали это с точки зрения обеспечения продвижения к устойчивому и долгосрочному урегулированию в Сирии на основе известной резолюции 2254 Совбеза ООН", - сказал Вершинин российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.По его словам, участники переговоров говорили о необходимости "полного восстановления территориальной целостности и единства Сирийской Республики". "В этом плане, мы всегда поддерживаем диалог, который ведется между Дамаском и курдскими представителями. В контексте двусторонних отношений между Турцией и Сирией, мы знаем, что эти отношения непростые, но видим и необходимость в приходе к общему знаменателю этих двух важных региональных стран. Мы выступаем за нормализацию отношений, исходя из того, что это было бы хорошим фактором для обеспечения стабильности и мира в регионе", - заявил Вершинин."Я бы сказал так. В Турции, как представляется, есть понимание того, что необходима нормализация и поддержание отношений между Анкарой и всеми странами-соседями в регионе, в том числе с Сирией. Судя по сообщениям, контакт между Анкарой и Дамаском есть. Мы, повторюсь, выступаем за нормализацию отношений", - добавил замглавы российского МИД.

https://ria.ru/20221126/turtsiya-1834419730.html

https://ria.ru/20221129/erdogan-1834889163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей вершинин, турция, сирия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия