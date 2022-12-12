https://ria.ru/20221212/shtab-1837934680.html
Косовские сербы создадут кризисный штаб на севере края
Косовские сербы создадут кризисный штаб на севере края - РИА Новости, 12.12.2022
Косовские сербы создадут кризисный штаб на севере края
Косовские сербы, которые установили баррикады из-за действий Приштины, создадут кризисный штаб на севере края, заявил глава крупнейшей партии местных сербов... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T00:03
2022-12-12T00:03
2022-12-12T00:04
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александр вучич
нато
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Косовские сербы, которые установили баррикады из-за действий Приштины, создадут кризисный штаб на севере края, заявил глава крупнейшей партии местных сербов "Сербский список" Горан Ракич.Президент Сербии Александр Вучич вечером в воскресенье провел заседание совета национальной безопасности. Совбез он созвал после того, как премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог на севере края баррикады косовских сербов и пригрозил, что в случае отказа командования НАТО косовские силовики готовы сами провести операцию. Лидер "Сербского списка" ранее призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через баррикады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR."Сформируем кризисный штаб, который будет информировать граждан и СМИ о ситуации на месте. Призываю граждан с учетом высокой степени напряженности в результате угроз Приштины быть мирными и сдержанными, но также и бдительными", - сказал представитель косовских сербов.Бойцы спецподразделения "МВД" самопровозглашенной республики Косово в воскресенье заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги, и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".Ситуация на баррикадах на трассах на севере Косово, где местные сербы провели ночь в палатках в знак протеста против шагов Приштины, в воскресенье была мирная, но напряженная. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине и КПП Брняк блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.
https://ria.ru/20221211/berbok-1837930939.html
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в мире, косово, приштина, евросоюз, сербия, александр вучич, нато
В мире, Косово, Приштина, Евросоюз, Сербия, Александр Вучич, НАТО
00:03 12.12.2022 (обновлено: 00:04 12.12.2022)
Косовские сербы создадут кризисный штаб на севере края
Глава партии "Сербский список" Ракич сообщил о создании кризисного штаба на севере Косово
БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Косовские сербы, которые установили баррикады из-за действий Приштины, создадут кризисный штаб на севере края, заявил глава крупнейшей партии местных сербов "Сербский список" Горан Ракич.
Президент Сербии Александр Вучич
вечером в воскресенье провел заседание совета национальной безопасности. Совбез он созвал после того, как премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти
призвал контингент НАТО
KFOR убрать с дорог на севере края баррикады косовских сербов и пригрозил, что в случае отказа командования НАТО косовские силовики готовы сами провести операцию. Лидер "Сербского списка" ранее призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через баррикады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС
по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.
"Напряженность не снижается. Мы находимся в поселке Рударе близ Звечана. Собирается все больше людей. Сегодняшние заявления Альбина Курти только раздули огонь. Он напугал наши семьи, но граждане не хотят поддаваться на провокации", - заявил Ракич вечером в воскресенье телеканалу TV Pink.
"Сформируем кризисный штаб, который будет информировать граждан и СМИ о ситуации на месте. Призываю граждан с учетом высокой степени напряженности в результате угроз Приштины быть мирными и сдержанными, но также и бдительными", - сказал представитель косовских сербов.
Бойцы спецподразделения "МВД" самопровозглашенной республики Косово в воскресенье заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги, и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.
Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".
Ситуация на баррикадах на трассах на севере Косово, где местные сербы провели ночь в палатках в знак протеста против шагов Приштины, в воскресенье была мирная, но напряженная. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине и КПП Брняк блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.