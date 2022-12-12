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Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения спецоперации

Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения спецоперации - РИА Новости, 12.12.2022

Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения спецоперации

Экономическое сотрудничество с Россией должно стать возможным после окончания конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед комитетом по... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T22:48

2022-12-12T22:48

2022-12-12T22:48

специальная военная операция на украине

в мире

олаф шольц

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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Экономическое сотрудничество с Россией должно стать возможным после окончания конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед комитетом по экономическим отношениям Восточной Европы в Берлине, его цитирует газета Zeit.По мнению Шольца, России, "которая закончит войну, также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена". "Только не сейчас", - уточнил он.Шольц добавил, что в настоящее время отношения, которые есть между Германией и Россией, сокращаются. "Теперь мы ужесточаем санкции", - напомнил канцлер.При этом он добавил, что Россия и после окончания конфликта на Украине останется крупнейшей страной на европейском континенте. "Поэтому очень важно, чтобы мы подготовились к этому времени", - заключил Шольц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, олаф шольц, владимир путин, украина, германия, россия