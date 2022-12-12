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Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения спецоперации - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/sholts-1838202760.html
Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения спецоперации
Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения спецоперации - РИА Новости, 12.12.2022
Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения спецоперации
Экономическое сотрудничество с Россией должно стать возможным после окончания конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед комитетом по... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T22:48
2022-12-12T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
владимир путин
украина
германия
россия
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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Экономическое сотрудничество с Россией должно стать возможным после окончания конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед комитетом по экономическим отношениям Восточной Европы в Берлине, его цитирует газета Zeit.По мнению Шольца, России, "которая закончит войну, также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена". "Только не сейчас", - уточнил он.Шольц добавил, что в настоящее время отношения, которые есть между Германией и Россией, сокращаются. "Теперь мы ужесточаем санкции", - напомнил канцлер.При этом он добавил, что Россия и после окончания конфликта на Украине останется крупнейшей страной на европейском континенте. "Поэтому очень важно, чтобы мы подготовились к этому времени", - заключил Шольц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, олаф шольц, владимир путин, украина, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Украина, Германия, Россия
22:48 12.12.2022
 
Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения спецоперации

Канцлер ФРГ Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения спецоперации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Экономическое сотрудничество с Россией должно стать возможным после окончания конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед комитетом по экономическим отношениям Восточной Европы в Берлине, его цитирует газета Zeit.
"Канцлер Германии высказался о перспективе возобновления экономического сотрудничества с Россией после окончания войны с Украиной", - передает издание слова канцлера.
По мнению Шольца, России, "которая закончит войну, также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена". "Только не сейчас", - уточнил он.
Шольц добавил, что в настоящее время отношения, которые есть между Германией и Россией, сокращаются. "Теперь мы ужесточаем санкции", - напомнил канцлер.
При этом он добавил, что Россия и после окончания конфликта на Украине останется крупнейшей страной на европейском континенте. "Поэтому очень важно, чтобы мы подготовились к этому времени", - заключил Шольц.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцВладимир ПутинУкраинаГерманияРоссия
 
 
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