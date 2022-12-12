https://ria.ru/20221212/shkoly-1837938178.html

СМИ: сербские школы на севере Косово приостанавливают работу

СМИ: сербские школы на севере Косово приостанавливают работу - РИА Новости, 12.12.2022

СМИ: сербские школы на севере Косово приостанавливают работу

Основные (начальные и средние) и средние (средне-специальные) сербские школы на севере Косово и Метохии приостанавливают с понедельника работу из-за... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T01:03

2022-12-12T01:03

2022-12-12T01:03

в мире

александр вучич

альбин курти

косово

сербия

приштина

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810087826_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_d0f61f5f79a26e812c6428f329ce1c3b.jpg

БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Основные (начальные и средние) и средние (средне-специальные) сербские школы на севере Косово и Метохии приостанавливают с понедельника работу из-за напряженности в крае, передает портал Kosovo online.В Белграде президент Сербии Александр Вучич вечером во воскресенье провел Совет национальной безопасности. Совбез он созвал после того, как премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог на севере края баррикады косовских сербов и пригрозил, что в случае отказа командования НАТО косовские силовики готовы сами провести операцию.Косовские сербы, которые установили баррикады из-за действий Приштины, создадут кризисный штаб на севере края, заявил глава крупнейшей партии местных сербов "Сербский список" Горан Ракич. Он ранее призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через баррикады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR."Из-за нынешней ситуации на севере Косово с завтрашнего дня не будут работать основные и средние школы, которые функционируют в системе образования республики Сербии. В данный момент неизвестно, как долго учебные заведения на севере края останутся закрытыми", - передает портал со ссылкой на собственные источники.Бойцы спецподразделения "МВД" самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".Ситуация на баррикадах на трассах на севере Косово, где местные сербы провели ночь в палатках в знак протеста против шагов Приштины, в воскресенье была мирная, но напряжённая. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине и КПП Брняк блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.

https://ria.ru/20221211/kosovo-1837922163.html

https://ria.ru/20221211/berbok-1837930939.html

косово

сербия

приштина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр вучич, альбин курти, косово, сербия, приштина, нато, евросоюз