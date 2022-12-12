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SHAMAN записал свою версию гимна России - РИА Новости, 12.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221212/shaman-1837981216.html
SHAMAN записал свою версию гимна России
SHAMAN записал свою версию гимна России - РИА Новости, 12.12.2022
SHAMAN записал свою версию гимна России
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) записал гимн России в оригинальной аранжировке в День Конституции, 12 декабря. Песня получила звучание рок-баллады с фольклорными... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:21
2022-12-12T11:21
шоубиз
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) записал гимн России в оригинальной аранжировке в День Конституции, 12 декабря. Песня получила звучание рок-баллады с фольклорными элементами в вокале. Музыкант опубликовал клип на своем YouTube-канале. В видео вошли кадры выступления артиста в Казани 20 ноября. Более четырех тысяч зрителей с флагами и огоньками в руках подпевали ему во время исполнения гимна в Ледовом дворце спорта "Татнефть Арена". По мнению исполнителя, гимн России – актуальная и мощная композиция. Также он отметил уникальное звучание мелодии, которое вдохновляет слушателей. Впервые артист исполнил гимн 22 августа в Ялте, в День Государственного флага. После этого песня стала неотъемлемой частью выступлений музыканта. Он завершал композицией каждый концерт. Также SHAMAN спел свою версию гимна вместе с президентом Владимиром Путиным 30 сентября. Мероприятие "Вместе навсегда" на Васильевском спуске и Красной площади собрало свыше 200 тысяч зрителей. Кроме того, концерт транслировался в прямом эфире федеральных ТВ-каналов. На следующий день видео попало в тренды YouTube. Все ролики с исполнением гимна России на канале артиста собрали в совокупности более 15 миллионов просмотров. Ранее клип SHAMAN и звезд эстрады "Встанем" собрал более двух миллионов просмотров за три дня. Он занял первое место во вкладке "тренды".
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shaman (ярослав дронов) , музыка, youtube
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Музыка, YouTube
11:21 12.12.2022
 
SHAMAN записал свою версию гимна России

SHAMAN записал гимн России с новой аранжировкой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПевец SHAMAN
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) записал гимн России в оригинальной аранжировке в День Конституции, 12 декабря. Песня получила звучание рок-баллады с фольклорными элементами в вокале. Музыкант опубликовал клип на своем YouTube-канале.
В видео вошли кадры выступления артиста в Казани 20 ноября. Более четырех тысяч зрителей с флагами и огоньками в руках подпевали ему во время исполнения гимна в Ледовом дворце спорта "Татнефть Арена".
По мнению исполнителя, гимн России – актуальная и мощная композиция.

"Мы воспринимаем гимн как один из официальных государственных символов, но забываем, что в первую очередь это очень мощная песня! Не теряющий со временем актуальности настоящий хит!" – поделился певец.

Также он отметил уникальное звучание мелодии, которое вдохновляет слушателей.

"Торжественная значимость в гимне украшена распевностью народных песен. В нем соединились несколько исторических эпох нашей страны. Он объединяет сограждан самых разных национальностей и возрастов в особо важные моменты их жизни, придает сил и вдохновляет. Его глубина и многогранность олицетворяет саму Россию", – подчеркнул SHAMAN.

Впервые артист исполнил гимн 22 августа в Ялте, в День Государственного флага. После этого песня стала неотъемлемой частью выступлений музыканта. Он завершал композицией каждый концерт.
Также SHAMAN спел свою версию гимна вместе с президентом Владимиром Путиным 30 сентября. Мероприятие "Вместе навсегда" на Васильевском спуске и Красной площади собрало свыше 200 тысяч зрителей. Кроме того, концерт транслировался в прямом эфире федеральных ТВ-каналов. На следующий день видео попало в тренды YouTube.
Все ролики с исполнением гимна России на канале артиста собрали в совокупности более 15 миллионов просмотров.
Ранее клип SHAMAN и звезд эстрады "Встанем" собрал более двух миллионов просмотров за три дня. Он занял первое место во вкладке "тренды".
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