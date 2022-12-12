https://ria.ru/20221212/shaman-1837981216.html

SHAMAN записал свою версию гимна России

SHAMAN записал свою версию гимна России - РИА Новости, 12.12.2022

SHAMAN записал свою версию гимна России

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) записал гимн России в оригинальной аранжировке в День Конституции, 12 декабря. Песня получила звучание рок-баллады с фольклорными... РИА Новости, 12.12.2022

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шоубиз

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) записал гимн России в оригинальной аранжировке в День Конституции, 12 декабря. Песня получила звучание рок-баллады с фольклорными элементами в вокале. Музыкант опубликовал клип на своем YouTube-канале. В видео вошли кадры выступления артиста в Казани 20 ноября. Более четырех тысяч зрителей с флагами и огоньками в руках подпевали ему во время исполнения гимна в Ледовом дворце спорта "Татнефть Арена". По мнению исполнителя, гимн России – актуальная и мощная композиция. Также он отметил уникальное звучание мелодии, которое вдохновляет слушателей. Впервые артист исполнил гимн 22 августа в Ялте, в День Государственного флага. После этого песня стала неотъемлемой частью выступлений музыканта. Он завершал композицией каждый концерт. Также SHAMAN спел свою версию гимна вместе с президентом Владимиром Путиным 30 сентября. Мероприятие "Вместе навсегда" на Васильевском спуске и Красной площади собрало свыше 200 тысяч зрителей. Кроме того, концерт транслировался в прямом эфире федеральных ТВ-каналов. На следующий день видео попало в тренды YouTube. Все ролики с исполнением гимна России на канале артиста собрали в совокупности более 15 миллионов просмотров. Ранее клип SHAMAN и звезд эстрады "Встанем" собрал более двух миллионов просмотров за три дня. Он занял первое место во вкладке "тренды".

https://ria.ru/20221202/shaman-1835000391.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

shaman (ярослав дронов) , музыка, youtube