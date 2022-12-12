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Посол в Белграде рассказал, кто обостряет ситуацию в Косово - РИА Новости, 12.12.2022
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Посол в Белграде рассказал, кто обостряет ситуацию в Косово
Посол в Белграде рассказал, кто обостряет ситуацию в Косово - РИА Новости, 12.12.2022
Посол в Белграде рассказал, кто обостряет ситуацию в Косово
Власти Сербии стараются избежать военного сценария в Косово, но Приштина добивается эскалации, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:12
2022-12-12T16:56
в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти Сербии стараются избежать военного сценария в Косово, но Приштина добивается эскалации, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко."Президент (Сербии Александр) Вучич срочно вчера провел заседание совета национальной безопасности. На данном этапе главный его посыл - стремиться решить данное обострение, выйти из этого витка мирным путем, избежать перехода в горячую фазу, но это крайне трудно, потому что Приштина совершенно откровенно, нагло делает ставку на жесткую грубую силу, ведет освоение Косово, направляет туда все больше силовиков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Главное - я даже не хочу говорить при попустительстве, а при поддержке Запада - США и Евросоюза", - подчеркнул он.
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в мире, сербия, косово, белград (город)
В мире, Сербия, Косово, Белград (город)
15:12 12.12.2022 (обновлено: 16:56 12.12.2022)
 
Посол в Белграде рассказал, кто обостряет ситуацию в Косово

Посол в Белграде: Приштина добивается эскалации в Косово при поддержке США и Евросоюза

© AP Photo / Bojan SlavkovicБаррикады возле села Рударе к северу от Митровицы, Косово
Баррикады возле села Рударе к северу от Митровицы, Косово - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Баррикады возле села Рударе к северу от Митровицы, Косово. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти Сербии стараются избежать военного сценария в Косово, но Приштина добивается эскалации, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Президент (Сербии Александр) Вучич срочно вчера провел заседание совета национальной безопасности. На данном этапе главный его посыл - стремиться решить данное обострение, выйти из этого витка мирным путем, избежать перехода в горячую фазу, но это крайне трудно, потому что Приштина совершенно откровенно, нагло делает ставку на жесткую грубую силу, ведет освоение Косово, направляет туда все больше силовиков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Главное - я даже не хочу говорить при попустительстве, а при поддержке Запада - США и Евросоюза", - подчеркнул он.
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