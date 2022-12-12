https://ria.ru/20221212/serbiya-1838089534.html

Посол в Белграде рассказал, кто обостряет ситуацию в Косово

Посол в Белграде рассказал, кто обостряет ситуацию в Косово - РИА Новости, 12.12.2022

Посол в Белграде рассказал, кто обостряет ситуацию в Косово

Власти Сербии стараются избежать военного сценария в Косово, но Приштина добивается эскалации, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:12

2022-12-12T15:12

2022-12-12T16:56

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти Сербии стараются избежать военного сценария в Косово, но Приштина добивается эскалации, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко."Президент (Сербии Александр) Вучич срочно вчера провел заседание совета национальной безопасности. На данном этапе главный его посыл - стремиться решить данное обострение, выйти из этого витка мирным путем, избежать перехода в горячую фазу, но это крайне трудно, потому что Приштина совершенно откровенно, нагло делает ставку на жесткую грубую силу, ведет освоение Косово, направляет туда все больше силовиков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Главное - я даже не хочу говорить при попустительстве, а при поддержке Запада - США и Евросоюза", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221212/serbiya-1837977703.html

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Екатерина Зайцева

в мире, сербия, косово, белград (город)