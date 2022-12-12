https://ria.ru/20221212/serbiya-1838089534.html
Посол в Белграде рассказал, кто обостряет ситуацию в Косово
Посол в Белграде рассказал, кто обостряет ситуацию в Косово - РИА Новости, 12.12.2022
Посол в Белграде рассказал, кто обостряет ситуацию в Косово
Власти Сербии стараются избежать военного сценария в Косово, но Приштина добивается эскалации, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:12
2022-12-12T15:12
2022-12-12T16:56
в мире
сербия
косово
белград (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837897883_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_cca5e6f1594eeef46542649d8f901f4a.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти Сербии стараются избежать военного сценария в Косово, но Приштина добивается эскалации, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко."Президент (Сербии Александр) Вучич срочно вчера провел заседание совета национальной безопасности. На данном этапе главный его посыл - стремиться решить данное обострение, выйти из этого витка мирным путем, избежать перехода в горячую фазу, но это крайне трудно, потому что Приштина совершенно откровенно, нагло делает ставку на жесткую грубую силу, ведет освоение Косово, направляет туда все больше силовиков", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Главное - я даже не хочу говорить при попустительстве, а при поддержке Запада - США и Евросоюза", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221212/serbiya-1837977703.html
сербия
косово
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837897883_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_924a585ec8100fdccdbf168367584231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, белград (город)
В мире, Сербия, Косово, Белград (город)
15:12 12.12.2022 (обновлено: 16:56 12.12.2022)
Посол в Белграде рассказал, кто обостряет ситуацию в Косово
Посол в Белграде: Приштина добивается эскалации в Косово при поддержке США и Евросоюза