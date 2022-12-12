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В Госдуме призвали выступить в защиту прав Сербии - РИА Новости, 12.12.2022
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В Госдуме призвали выступить в защиту прав Сербии
В Госдуме призвали выступить в защиту прав Сербии - РИА Новости, 12.12.2022
В Госдуме призвали выступить в защиту прав Сербии
Россия должна выступить в защиту прав Сербии и предложить посреднические услуги, но шансов на успех не много, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России"... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:36
2022-12-12T10:36
в мире
россия
госдума рф
олег морозов
сербия
косово
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Россия должна выступить в защиту прав Сербии и предложить посреднические услуги, но шансов на успех не много, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов."Россия должна, конечно, предложить Сербии свои посреднические услуги и выступить в защиту её прав! Но шансов на успех не много! Но они будут существенно выше в результате нашей военной и политической победы на Украине", - сказал он.Морозов отметил, что коллективный Запад заинтересован в сохранении Косово. "Коллективный Запад кровно заинтересован в сохранении Косово как антисербского плацдарма. Это и есть источник конфликта", - уточнил он.Кроме того, по словам парламентария, разрешению конфликта в Косово поспособствует "пересмотр" правил миропорядка. "Косовский прецедент надо "лечить" при помощи пересмотра всех правил современного мироустройства", - добавил он.Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.
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в мире, россия, госдума рф, олег морозов, сербия, косово
В мире, Россия, Госдума РФ, Олег Морозов, Сербия, Косово
10:36 12.12.2022
 
В Госдуме призвали выступить в защиту прав Сербии

Депутат Морозов призвал предложить Сербии посредничество и выступить в защиту ее прав

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Флаги России и Сербии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Россия должна выступить в защиту прав Сербии и предложить посреднические услуги, но шансов на успех не много, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
"Россия должна, конечно, предложить Сербии свои посреднические услуги и выступить в защиту её прав! Но шансов на успех не много! Но они будут существенно выше в результате нашей военной и политической победы на Украине", - сказал он.
Морозов отметил, что коллективный Запад заинтересован в сохранении Косово. "Коллективный Запад кровно заинтересован в сохранении Косово как антисербского плацдарма. Это и есть источник конфликта", - уточнил он.
Кроме того, по словам парламентария, разрешению конфликта в Косово поспособствует "пересмотр" правил миропорядка. "Косовский прецедент надо "лечить" при помощи пересмотра всех правил современного мироустройства", - добавил он.
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Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.
Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.
Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.
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