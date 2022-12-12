https://ria.ru/20221212/serbiya-1837975673.html

Сербию хотят наказать за поддержку России, считает эксперт

Сербию хотят наказать за поддержку России, считает эксперт - РИА Новости, 12.12.2022

Сербию хотят наказать за поддержку России, считает эксперт

Коллективный Запад пытается наказать официальный Белград и все сербское общество провокациями в Косово за пророссийскую позицию, сербским властям нужно проявить РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:29

2022-12-12T10:29

2022-12-12T10:29

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Коллективный Запад пытается наказать официальный Белград и все сербское общество провокациями в Косово за пророссийскую позицию, сербским властям нужно проявить решимость и политическую волю, считает профессор МГИМО, специалист по Балканам Елена Пономарева.Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Белграда, согласно которой возможна отправка сербского спецназа в Косово, является неприемлемой, а риторика Сербии по отношению к самопровозглашенной республике не способствует снятию напряжения.Белград при этом, добавила она, согласен на определенные уступки, но хочет сохранения прав и автономии у сербского меньшинства в Косово - по мнению эксперта, одной из наиболее пассионарных частей сербского общества, готовых жить на своей земле, умирать за нее и достаточно решительных для активных действий."Сербию хотят наказать, и наказание заключается за очевидно пророссийскую позицию лично Вучича и официального Белграда. Но в чем специфика Сербии: не только официальные власти не присоединяются к санкциям, но и все сербское общество придерживается позиции российской. Местные опросы показывают, что значительная часть населения поддерживает Россию и считает самым значимым игроком на Балканах, затем Китай, затем США. Наказать пытаются даже не столько официальные власти Сербии, но и все сербское общество", - подчеркнула Пономарева.Но президенту Сербии Александру Вучичу, считает эксперт, нельзя опускать глаза и руки - именно этого от него и ждут на Западе."Если представить ситуацию, что Вучич отдаст приказ о введении войск, то ничего Евросоюз и Приштина не сделают. На открытый конфликт они не пойдут. И сейчас идеальная ситуация для того, чтобы зафиксировать свою решимость и позицию. А дальше можем говорить о том, что Балканы - это всегда политика "двух стульев" и желание ни с кем не ругаться. Как поступит Белград - в ближайшее время узнаем", - заключила Пономарева.Бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.Лидер крупнейшей партии "Сербский список" Горан Ракич призвал косовских сербов сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах на севере края транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.

https://ria.ru/20221212/brnabich-1837940043.html

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в мире, александр вучич, анналена бербок, сербия, белград (город), косово, евросоюз, нато, россия, санкции, санкции в отношении россии