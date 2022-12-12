https://ria.ru/20221212/selkhozpredpriyatie-1838192196.html

Сельхозпредприятие Кубани повысило выработку на 40% благодаря нацпроекту

Сельхозпредприятие Кубани повысило выработку на 40% благодаря нацпроекту - РИА Новости, 12.12.2022

Сельхозпредприятие Кубани повысило выработку на 40% благодаря нацпроекту

Сельхозпредприятие Кубани повысило выработку на 40% благодаря нацпроекту "Производительность труда", сообщила администрация края. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T21:08

2022-12-12T21:08

2022-12-12T21:08

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 12 дек – РИА Новости. Сельхозпредприятие Кубани повысило выработку на 40% благодаря нацпроекту "Производительность труда", сообщила администрация края.Уточняется, что предприятие занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и семян масличных культур, кроме риса. Сегодня на сельхозпредприятии есть животноводческий комплекс, в котором содержатся более 1,2 тысячи голов крупного рогатого скота вместе с молодняком голштинской и симментальской пород.Как пояснил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, в нынешних условиях санкционного давления, когда агротехники мало и доступ к ней ограничен, важно оптимизировать работу предприятий, которые занимаются ее ремонтом и обслуживанием."Это даст возможность быстро выводить машины в поле и делать это максимально дешево для сельхозтоваропроизводителей", — приводятся в сообщении слова Юртаева.Национальный проект "Производительность труда" реализуют в Краснодарском крае с 2018 года. По данным краевых властей, он должен создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов Регионального центра компетенций по работе предприятий.

https://ria.ru/20220912/fermery-1816354789.html

краснодарский край

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

краснодарский край