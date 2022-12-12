https://ria.ru/20221212/sdelka-1837969261.html

В МИД заявили о сдвигах в поставках российского продовольствия

В МИД заявили о сдвигах в поставках российского продовольствия - РИА Новости, 12.12.2022

В МИД заявили о сдвигах в поставках российского продовольствия

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что в поставках российского продовольствия есть сдвиги, но, по его словам, нужно снятие ареста с грузов, в частности в... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:14

2022-12-12T10:14

2022-12-12T10:15

экономика

россия

сергей вершинин

стамбул

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что в поставках российского продовольствия есть сдвиги, но, по его словам, нужно снятие ареста с грузов, в частности в Латвии."В конце концов, после наших усилий и содействии Всемирной продовольственной организации некоторые сдвиги произошли. Как вы знаете, первый сухогруз направляется в Малави, за ним должны последовать и другие. Но это предполагает размораживание и снятие с ареста того объема российского продовольствия, о котором шла речь выше. Большей частью он находится в Латвии. Мы будем приветствовать любые шаги, направленные на то, чтобы помочь беднейшим странам. Ведь поставки российских удобрений станут залогом хорошего урожая будущего года", - заявил Вершинин российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20221212/zerno-1837967712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сергей вершинин, стамбул, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)