10:14 12.12.2022 (обновлено: 10:15 12.12.2022)
В МИД заявили о сдвигах в поставках российского продовольствия
Замглавы МИД Вершинин заявил о сдвигах в поставках российского продовольствия
Здание МИД России. Архивное фото
СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что в поставках российского продовольствия есть сдвиги, но, по его словам, нужно снятие ареста с грузов, в частности в Латвии.
"В конце концов, после наших усилий и содействии Всемирной продовольственной организации некоторые сдвиги произошли. Как вы знаете, первый сухогруз направляется в Малави, за ним должны последовать и другие. Но это предполагает размораживание и снятие с ареста того объема российского продовольствия, о котором шла речь выше. Большей частью он находится в Латвии. Мы будем приветствовать любые шаги, направленные на то, чтобы помочь беднейшим странам. Ведь поставки российских удобрений станут залогом хорошего урожая будущего года", - заявил Вершинин российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.