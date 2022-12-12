https://ria.ru/20221212/sau-1837954789.html

Министерство обороны продемонстрировало кадры работы САУ "Малка"

Министерство обороны продемонстрировало кадры работы САУ "Малка" - РИА Новости, 12.12.2022

Министерство обороны продемонстрировало кадры работы САУ "Малка"

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Малка" в зоне проведения спецоперации. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T08:32

2022-12-12T08:32

2022-12-12T09:30

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837961170_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05199455cbc35ffce159be98bedc2584.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Малка" в зоне проведения спецоперации."Менее чем за пять минут самоходное орудие выдвигается и разворачивается на огневой позиции", - говорится в описании к видео.При получении цели от разведывательных беспилотных аппаратов расчет наносит артиллерийский удар осколочно-фугасными 203-миллиметровыми снарядами по укрепленным районам и артиллерийским установкам противника. После выполнения задач расчет меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня.Как сообщили в Минобороны РФ, с недавнего времени расчеты САУ "Малка" группировки "Отважные" пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные."Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность применения САУ "Малка" за счет мобильности и огневой мощи", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20221212/terminator-1837943402.html

https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Малка" в работе: расчет самоходной гаубицы выполнил боевые задачи на Украине Кадры боевой работы расчета самоходной гаубицы "Малка" 203 мм группировки "Отважные" в зоне спецоперации на Украине. 2022-12-12T08:32 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, в мире