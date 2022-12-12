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Министерство обороны продемонстрировало кадры работы САУ "Малка" - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/sau-1837954789.html
Министерство обороны продемонстрировало кадры работы САУ "Малка"
Министерство обороны продемонстрировало кадры работы САУ "Малка" - РИА Новости, 12.12.2022
Министерство обороны продемонстрировало кадры работы САУ "Малка"
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Малка" в зоне проведения спецоперации. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T08:32
2022-12-12T09:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Малка" в зоне проведения спецоперации."Менее чем за пять минут самоходное орудие выдвигается и разворачивается на огневой позиции", - говорится в описании к видео.При получении цели от разведывательных беспилотных аппаратов расчет наносит артиллерийский удар осколочно-фугасными 203-миллиметровыми снарядами по укрепленным районам и артиллерийским установкам противника. После выполнения задач расчет меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня.Как сообщили в Минобороны РФ, с недавнего времени расчеты САУ "Малка" группировки "Отважные" пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные."Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность применения САУ "Малка" за счет мобильности и огневой мощи", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20221212/terminator-1837943402.html
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"Малка" в работе: расчет самоходной гаубицы выполнил боевые задачи на Украине
Кадры боевой работы расчета самоходной гаубицы "Малка" 203 мм группировки "Отважные" в зоне спецоперации на Украине.
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безопасность, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, В мире
08:32 12.12.2022 (обновлено: 09:30 12.12.2022)
 
Министерство обороны продемонстрировало кадры работы САУ "Малка"

Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Малка" в ходе спецоперации

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) "Малка" в зоне проведения спецоперации.
"Менее чем за пять минут самоходное орудие выдвигается и разворачивается на огневой позиции", - говорится в описании к видео.
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При получении цели от разведывательных беспилотных аппаратов расчет наносит артиллерийский удар осколочно-фугасными 203-миллиметровыми снарядами по укрепленным районам и артиллерийским установкам противника. После выполнения задач расчет меняет позицию, уходя из-под возможного ответного огня.
Как сообщили в Минобороны РФ, с недавнего времени расчеты САУ "Малка" группировки "Отважные" пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные.
"Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность применения САУ "Малка" за счет мобильности и огневой мощи", - подчеркнули в министерстве.
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