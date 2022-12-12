https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838157902.html

Евросоюз планирует включить в список антироссийских санкций 141 человека

Евросоюз планирует включить в список антироссийских санкций 141 человека - РИА Новости, 12.12.2022

Евросоюз планирует включить в список антироссийских санкций 141 человека

Будапешт выступал за исключение из пакета санкций некоторых физических лиц для поддержания открытыми официальных каналов связи, всего планируется ввести санкции РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:21

2022-12-12T18:21

2022-12-12T18:42

венгрия

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БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Будапешт выступал за исключение из пакета санкций некоторых физических лиц для поддержания открытыми официальных каналов связи, всего планируется ввести санкции против 141 человека, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."В этом новом пакете ожидаются санкции против 141 физического лица и 47 организаций. Мы не делали тайны ни в ходе предварительного обсуждения проекта, ни сейчас из того, что мы просили убрать из списка нескольких физических лиц. Потому что мы полагаем, что наличие в санкционном списке нескольких правительственных должностных лиц означало бы серьезные проблемы для поддержания открытыми каналов связи", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в соцсетях.Ранее сообщалось, что персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838157226.html

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Владимир Лаврентьев

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