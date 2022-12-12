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Евросоюз планирует включить в список антироссийских санкций 141 человека - РИА Новости, 12.12.2022
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Евросоюз планирует включить в список антироссийских санкций 141 человека
Евросоюз планирует включить в список антироссийских санкций 141 человека - РИА Новости, 12.12.2022
Евросоюз планирует включить в список антироссийских санкций 141 человека
Будапешт выступал за исключение из пакета санкций некоторых физических лиц для поддержания открытыми официальных каналов связи, всего планируется ввести санкции РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:21
2022-12-12T18:42
венгрия
санкции
петер сийярто
санкции в отношении россии
россия
в мире
мид венгрии
европа
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БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Будапешт выступал за исключение из пакета санкций некоторых физических лиц для поддержания открытыми официальных каналов связи, всего планируется ввести санкции против 141 человека, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."В этом новом пакете ожидаются санкции против 141 физического лица и 47 организаций. Мы не делали тайны ни в ходе предварительного обсуждения проекта, ни сейчас из того, что мы просили убрать из списка нескольких физических лиц. Потому что мы полагаем, что наличие в санкционном списке нескольких правительственных должностных лиц означало бы серьезные проблемы для поддержания открытыми каналов связи", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в соцсетях.Ранее сообщалось, что персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
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венгрия, санкции, петер сийярто, санкции в отношении россии, россия, в мире, мид венгрии, европа, евросоюз
Венгрия, Санкции, Петер Сийярто, Санкции в отношении России, Россия, В мире, МИД Венгрии, Европа, Евросоюз
18:21 12.12.2022 (обновлено: 18:42 12.12.2022)
 
Евросоюз планирует включить в список антироссийских санкций 141 человека

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС планирует ввести санкции против 141 физлица и 47 организаций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Будапешт выступал за исключение из пакета санкций некоторых физических лиц для поддержания открытыми официальных каналов связи, всего планируется ввести санкции против 141 человека, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"В этом новом пакете ожидаются санкции против 141 физического лица и 47 организаций. Мы не делали тайны ни в ходе предварительного обсуждения проекта, ни сейчас из того, что мы просили убрать из списка нескольких физических лиц. Потому что мы полагаем, что наличие в санкционном списке нескольких правительственных должностных лиц означало бы серьезные проблемы для поддержания открытыми каналов связи", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в соцсетях.
Ранее сообщалось, что персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 18:19
Девятый пакет санкций ЕС не затронет российский энергосектор
 
ВенгрияСанкцииПетер СийяртоСанкции в отношении РоссииРоссияВ миреМИД ВенгрииЕвропаЕвросоюз
 
 
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