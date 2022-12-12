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GT: Европа оказалась заложником собственного плана по Украине - РИА Новости, 12.12.2022
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GT: Европа оказалась заложником собственного плана по Украине
GT: Европа оказалась заложником собственного плана по Украине - РИА Новости, 12.12.2022
GT: Европа оказалась заложником собственного плана по Украине
Европейские страны столкнулись с серьезными последствиями от антироссийских санкций, ударивших по экономикам стран — членов ЕС, пишет обозреватель Синь Пин в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:29
2022-12-12T20:18
в мире
санкции в отношении россии
европа
украина
евросоюз
москва
цены на нефть
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Европейские страны столкнулись с серьезными последствиями от антироссийских санкций, ударивших по экономикам стран — членов ЕС, пишет обозреватель Синь Пин в статье для Global Times."В Европе устали от Украины, поскольку антироссийские санкции обернулись против самого ЕС, где растут антивоенные настроения", — отметил автор статьи.По его мнению, европейцы оказались заложниками серьезного энергетического кризиса. Так, этой зимой стоимость энергоносителей в странах Старого Света выросла в десять раз.В итоге Брюссель оказался в центре геополитического конфликта, а "раны" украинского кризиса продолжают "кровоточить", что приводит к социальному возмущению и протестам по всему континенту, подытожил Синь Пин.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20221210/es-1837716618.html
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в мире, санкции в отношении россии, европа, украина, евросоюз, москва, цены на нефть
В мире, Санкции в отношении России, Европа, Украина, Евросоюз, Москва, Цены на нефть
17:29 12.12.2022 (обновлено: 20:18 12.12.2022)
 
GT: Европа оказалась заложником собственного плана по Украине

GT: санкции против России ударили по экономикам ЕС и загнали его в энергетический кризис

© AP Photo / Jean-Francois BadiasФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Европейские страны столкнулись с серьезными последствиями от антироссийских санкций, ударивших по экономикам стран — членов ЕС, пишет обозреватель Синь Пин в статье для Global Times.
"В Европе устали от Украины, поскольку антироссийские санкции обернулись против самого ЕС, где растут антивоенные настроения", — отметил автор статьи.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 13:21
В США назвали страны, ведущие к расколу в Европе по Украине
По его мнению, европейцы оказались заложниками серьезного энергетического кризиса. Так, этой зимой стоимость энергоносителей в странах Старого Света выросла в десять раз.
В итоге Брюссель оказался в центре геополитического конфликта, а "раны" украинского кризиса продолжают "кровоточить", что приводит к социальному возмущению и протестам по всему континенту, подытожил Синь Пин.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Сотрудники полиции и участники митинга против антироссийских санкций в Вене - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 18:11В мире
Митингующие в Вене потребовали от властей отказа от антироссийских санкций
 
В миреСанкции в отношении РоссииЕвропаУкраинаЕвросоюзМоскваЦены на нефть
 
 
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