https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838138162.html

GT: Европа оказалась заложником собственного плана по Украине

GT: Европа оказалась заложником собственного плана по Украине - РИА Новости, 12.12.2022

GT: Европа оказалась заложником собственного плана по Украине

Европейские страны столкнулись с серьезными последствиями от антироссийских санкций, ударивших по экономикам стран — членов ЕС, пишет обозреватель Синь Пин в... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:29

2022-12-12T17:29

2022-12-12T20:18

в мире

санкции в отношении россии

европа

украина

евросоюз

москва

цены на нефть

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Европейские страны столкнулись с серьезными последствиями от антироссийских санкций, ударивших по экономикам стран — членов ЕС, пишет обозреватель Синь Пин в статье для Global Times."В Европе устали от Украины, поскольку антироссийские санкции обернулись против самого ЕС, где растут антивоенные настроения", — отметил автор статьи.По его мнению, европейцы оказались заложниками серьезного энергетического кризиса. Так, этой зимой стоимость энергоносителей в странах Старого Света выросла в десять раз.В итоге Брюссель оказался в центре геополитического конфликта, а "раны" украинского кризиса продолжают "кровоточить", что приводит к социальному возмущению и протестам по всему континенту, подытожил Синь Пин.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221210/es-1837716618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221210/miting-1837759107.html

европа

украина

москва

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в мире, санкции в отношении россии, европа, украина, евросоюз, москва, цены на нефть