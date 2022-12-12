https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838102598.html

Санкции ЕС могут коснуться МКБ и "Дальневосточного банка", пишут СМИ

Санкции ЕС могут коснуться МКБ и "Дальневосточного банка", пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2022

Санкции ЕС могут коснуться МКБ и "Дальневосточного банка", пишут СМИ

Новые санкции ЕС против РФ могут коснуться "Московского кредитного банка" и "Дальневосточного банка", сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:53

2022-12-12T15:53

2022-12-12T15:53

экономика

россия

евросоюз

московский кредитный банк

дальневосточный банк

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новые санкции ЕС против РФ могут коснуться "Московского кредитного банка" и "Дальневосточного банка", сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа."Они (санкции) также включают экономические меры... заморозку активов "Московского кредитного банка" и "Дальневосточного банка", - говорится в сообщении.Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной Думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html

https://ria.ru/20221003/swift-1821116485.html

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экономика, россия, евросоюз, московский кредитный банк, дальневосточный банк, санкции в отношении россии