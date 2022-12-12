https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838095687.html

СМИ: санкции ЕС могут затронуть Корчевникова, Лепса и блогера Пучкова

СМИ: санкции ЕС могут затронуть Корчевникова, Лепса и блогера Пучкова - РИА Новости, 12.12.2022

СМИ: санкции ЕС могут затронуть Корчевникова, Лепса и блогера Пучкова

Санкции ЕС в отношении России могут затронуть ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова, сообщает... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:33

2022-12-12T15:33

2022-12-12T15:47

в мире

санкции

евросоюз

григорий лепс

дмитрий пучков ("гоблин")

борис корчевников

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Санкции ЕС в отношении России могут затронуть ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова, сообщает издание Euobserver.Всего по утверждению проекта документа ЕС, в список могут попасть 144 человека. Новые меры ЕС также могут коснуться членов семьи предпринимателя Юрия Ковальчука, глав российских СМИ "Рен ТВ" и "ТВ-Новости".Кроме того, ЕС может ввести санкции против людей, якобы связанных с "Русским имперским движением", клубом "Русич", Союзом добровольцев Донбасса.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, санкции, евросоюз, григорий лепс, дмитрий пучков ("гоблин"), борис корчевников, санкции в отношении россии