https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838095687.html
СМИ: санкции ЕС могут затронуть Корчевникова, Лепса и блогера Пучкова
СМИ: санкции ЕС могут затронуть Корчевникова, Лепса и блогера Пучкова - РИА Новости, 12.12.2022
СМИ: санкции ЕС могут затронуть Корчевникова, Лепса и блогера Пучкова
Санкции ЕС в отношении России могут затронуть ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова, сообщает... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:33
2022-12-12T15:33
2022-12-12T15:47
в мире
санкции
евросоюз
григорий лепс
дмитрий пучков ("гоблин")
борис корчевников
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Санкции ЕС в отношении России могут затронуть ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова, сообщает издание Euobserver.Всего по утверждению проекта документа ЕС, в список могут попасть 144 человека. Новые меры ЕС также могут коснуться членов семьи предпринимателя Юрия Ковальчука, глав российских СМИ "Рен ТВ" и "ТВ-Новости".Кроме того, ЕС может ввести санкции против людей, якобы связанных с "Русским имперским движением", клубом "Русич", Союзом добровольцев Донбасса.
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции, евросоюз, григорий лепс, дмитрий пучков ("гоблин"), борис корчевников, санкции в отношении россии
В мире, Санкции, Евросоюз, Григорий Лепс, Дмитрий Пучков ("Гоблин"), Борис Корчевников, Санкции в отношении России
15:33 12.12.2022 (обновлено: 15:47 12.12.2022)
СМИ: санкции ЕС могут затронуть Корчевникова, Лепса и блогера Пучкова
Euobserver: санкции ЕС могут затронуть ведущего Корчевникова, певца Лепса, блогера Пучкова