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СМИ: санкции ЕС могут затронуть Корчевникова, Лепса и блогера Пучкова - РИА Новости, 12.12.2022
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СМИ: санкции ЕС могут затронуть Корчевникова, Лепса и блогера Пучкова
СМИ: санкции ЕС могут затронуть Корчевникова, Лепса и блогера Пучкова - РИА Новости, 12.12.2022
СМИ: санкции ЕС могут затронуть Корчевникова, Лепса и блогера Пучкова
Санкции ЕС в отношении России могут затронуть ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова, сообщает... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:33
2022-12-12T15:47
в мире
санкции
евросоюз
григорий лепс
дмитрий пучков ("гоблин")
борис корчевников
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Санкции ЕС в отношении России могут затронуть ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова, сообщает издание Euobserver.Всего по утверждению проекта документа ЕС, в список могут попасть 144 человека. Новые меры ЕС также могут коснуться членов семьи предпринимателя Юрия Ковальчука, глав российских СМИ "Рен ТВ" и "ТВ-Новости".Кроме того, ЕС может ввести санкции против людей, якобы связанных с "Русским имперским движением", клубом "Русич", Союзом добровольцев Донбасса.
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в мире, санкции, евросоюз, григорий лепс, дмитрий пучков ("гоблин"), борис корчевников, санкции в отношении россии
В мире, Санкции, Евросоюз, Григорий Лепс, Дмитрий Пучков ("Гоблин"), Борис Корчевников, Санкции в отношении России
15:33 12.12.2022 (обновлено: 15:47 12.12.2022)
 
СМИ: санкции ЕС могут затронуть Корчевникова, Лепса и блогера Пучкова

Euobserver: санкции ЕС могут затронуть ведущего Корчевникова, певца Лепса, блогера Пучкова

© Фото : из личного архива Дмитрия ПучковаБлогер Дмитрий Пучков (Гоблин)
Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : из личного архива Дмитрия Пучкова
Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин). Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Санкции ЕС в отношении России могут затронуть ведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова, сообщает издание Euobserver.
Всего по утверждению проекта документа ЕС, в список могут попасть 144 человека. Новые меры ЕС также могут коснуться членов семьи предпринимателя Юрия Ковальчука, глав российских СМИ "Рен ТВ" и "ТВ-Новости".
Кроме того, ЕС может ввести санкции против людей, якобы связанных с "Русским имперским движением", клубом "Русич", Союзом добровольцев Донбасса.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 08:00
Девятый пакет санкций отправляется в тупик
 
В миреСанкцииЕвросоюзГригорий ЛепсДмитрий Пучков ("Гоблин")Борис КорчевниковСанкции в отношении России
 
 
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